Паника из-за коронавируса: ученые объяснили, почему люди скупают туалетную бумагу

Коронавирус COVID-2019 привел к панике во всем мире. Кроме того, что большинство стран отправились на карантин и закрыли границы, люди начали скупать продукты питания, а также туалетную бумагу. Массовая скупка предмета первой необходимости вызывает смех у пользователей сети и как отмечают ученые, ее скупают не только в Украине, но и во многих других странах.

Как отмечается в статье World Economic Forum, туалетную бумагу массово скупают в Австралии, Японии, США, Новой Зеландии и Гонконге. Жители, которые отправляются на двухнедельную изоляцию, считают, что это предмет первой необходимости. В Гонконге даже задержали человека, который пытался украсть рулоны туалетной бумаги.

Как объясняет преподаватель из Школы общественного здравоохранения и социальной работы технологического университета Квинсленда Ники Эдвардс, запасы туалетной бумаги связаны с ощущением контроля.

"Туалетная бумага символизирует контроль. Мы используем ее, чтобы "привести в порядок", и "очистить". Это имеет отношение к телесной функции, которая табу для обсуждения. Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль. А туалетная бумага для них – способ сохранить контроль над гигиеной и чистотой", - объяснила преподаватель.

А вот Брайан Кук из Университета Мельбурна считает, что закупка туалетной бумаги связана со стрессом, который люди испытывают во время кризиса.

"Я подозреваю, что это связано с тем, как люди реагируют на стресс. Им нужен элемент комфорта и безопасности. Кроме того, людям нравится делать хоть что-то, когда они чувствуют опасность", - объяснил эксперт.

Другие ученые назвали в качестве причин то, что туалетная бумага не портится, ее можно запасать впрок, а в изоляции ее отсутствие может стать серьезной проблемой.

Кроме того, люди в состоянии паники скупают не только туалетную бумагу, но другие виды предметов гигиены – макси для лица, дезинфицирующие средства. Продукты питания имеют свойство портится.

"Люди напуганы и скупают то, что им нужно. Туалетная бумага – один из предметов личной гигиены. Возможно, мы замечаем туалетную бумагу потому что она объемная и занимает больше места. Другой фактор – если покупать в маркете что-то к ужину, то отсутствие одного ингредиента не испортит пищу и его можно заменить, а вот отсутствие туалетной бумаги расстроит всех членов семьи", - объяснил эксперт з Центрального университета Квинсленда Алекс Рассел.

Напомним, ранее мы писали о том, что в супермаркетах Украины началась паника – люди все сметают с полок.