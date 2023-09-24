Панди можуть зникнути з лиця землі? Науковці зробили шокуюче відкриття

Вчені стверджують, що гігантські панди, які перебувають в неволі, можуть страждати від зміни часових поясів, якщо їхній біологічний годинник не відповідає навколишньому середовищу.

РБК-Україна (Styler) розглянуло нещодавнє дослідження журналу Frontiers in Psychology , й дізнався, що може істотно вплинути на добробут і поведінку видів, які зникають.

Внутрішній годинник тварин

Всім відомо, що є види тварин, які нині перебувають на межі зникнення. Навіть попри те, що деякі види спеціально розводять у неволі, докладаючи титанічних зусиль, їхнє органічне життя все одно залежить від природних чинників.

Експерти наголошують, що всі тварини (включно з пандами), мають так званий циркадний годинник - внутрішній годинник організму. Він працює приблизно за 24-годинними циклами й регулюється сигналами навколишнього середовища.

Коли сигнали, яких вони зазнають у неволі, не збігаються із сигналами природного середовища, у тварин виникають проблеми.

Від чого страждають тварини в неволі

За словами аспірантки Університету Стерлінга в Шотландії Крістін Гандіа, "тварини, а також люди, розвинули ритми, які дають змогу синхронізувати своє внутрішнє середовище із зовнішнім середовищем".

За умови, якщо внутрішній годинник тварини не синхронізований із зовнішніми сигналами (світло, температура тощо), вона відчуває на собі несприятливі наслідки.

"У людей це може варіюватися від зміни часових поясів - до проблем з обміном речовин і сезонними афективними розладами", - наголосила дослідниця.

Що відбувається з гігантськими пандами

В межах дослідження Гандіа та її команда спостерігали за 11 гігантськими пандами в шістьох різних зоопарках, які розташовані у різних широтних зонах.

У результаті науковці дізнались, що надзвичайно важливу роль для повноцінної життєдіяльності панд у неволі відіграють:

денне світло

температура

На думку вчених, перебуваючи в зоопарках за межами своєї природної широти, гігантські панди є менш активними та життєрадісними. Це може бути напряму пов'язано з відмінностями в освітленні та температурі, порівняно з їхнім природним місцем існування в Китаї.

У дослідженні наголошується, що таке відкриття може мати широке практичне застосування "для поліпшення умов утримання тварин у неволі" та сприяти їхньому збереженню в природі.