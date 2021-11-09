Пандемия негативно влияет на качество сна украинцев, - исследование

Так называемая "коронасомния" может стать причиной ряда проблем со здоровьем, в том числе повышенной уязвимости к инфекционным заболеваниям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследований в разных странах мира.

Вызванные пандемией нарушение распорядка дня, усталость от карантинных ограничений и переживания за близких начали массово приводить к нарушениям сна. Так, количество граждан Великобритании с бессонницей в 2020 году выросло в полтора раза, а в Китае доля таких людей повысилась с 14,6% до 20%. Это явление получило название "коронасомния" - то есть бессонница, вызванная пандемией.

На сайте фармацевтической компании "Дарница" опубликован перечень советов, которые могут помочь бороться с бессонницей, вызванной стрессом и информационным перенасыщением в результате распространения коронавируса.

«Хронический недосып, как правило, снижает иммунитет, и это повышает восприимчивость к вирусам. Недостаток сна негативно влияет на эмоциональную составляющую и настроение. А также приводит к усугублению сердечно-сосудистых и метаболических проблем, включая повышенный риск увеличения веса, диабета и высокого артериального давления", - отмечается в публикации.

Часть советов отечественных фармацевтов касается понижения общей тревожности благодаря ограничению информационного потока и смене фокуса внимания. Например, рекомендуется избегать использования гаджетов в свободное время, особенно перед сном. Кроме того, нужно тщательно соблюдать режим дня, следить за тем, чтобы в спальне было достаточно воздуха для здорового сна.

В случае, если техники релаксации не помогают побороть "коронасомнию", допускается прием снотворных лекарственных средств. Но в "Дарнице" подчеркивают: уместность их использования и индивидуальную дозировку необходимо определять вместе с врачом.