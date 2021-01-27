Пандемия коронавируса вызвала серьезную проблему со здоровьем у детей

Пандемия коронавируса и все события, которые та или иначе с ней связаны, привели к росту близорукости у детей дошкольного м младшего школьного возраста. Как отмечают ученые, у малышей от 6 до 8 лет появились серьезные проблемы со зрением.

За 2020 год резко возросло количество детей с близорукостью. Такие данные получили специалисты из Университета Эмори в Атланте, США. Они изучили данные более 120 тысяч детей в возрасте от 6 до 13 лет из 10 начальных школ Китая. Об этом говорится в исследовании JAMA Ophthalmology, сообщает Medicalxpress.

Ученые отмечают, что в 2020 году рост миопии у детей превысил все предыдущие показатели за период с 2015 по 2019 год. В предыдущие годы распространенность близорукости была на уровне 5,7%, а в 2020 она составила 21,5%. Среди детей семилетнего возраста цифры выросли с 16,2% до 26,2%, среди восьмилетних – с 27,7% до 37,2%.

А вот у детей от 9 до 13 лет различия были обнаружены минимальные между показателями 2020 года и предыдущими годами.

Специалисты связывают такой всплеск именно с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, так как дети стали больше проводить времени в помещениях и перед экранами гаджетов.

"Карантинные меры были и остаются важными и лучшим способом уменьшить распространение вируса. Однако интеллектуальная изоляция требует более тщательного планирования занятий в помещении, и желательно – не ограничивать игры на открытом воздухе для маленьких детей. Это поможет контролировать волну карантинной миопии у детей", - отмечают авторы исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве назвали важные правила, которые помогут детям не заразиться в школе коронавирусом и гриппом.

А также рассказывали о том, что у детей выявили симптом COVID-19, который можно спутать другой болезнью.