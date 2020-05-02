Пандемия COVID-19 создаст новый тип туриста: как теперь будут путешествовать

Пандемия коронавируса в мире по прогнозам ученых может продлиться два года, и сейчас экономисты и медики обращают внимание, что людям длительное время придется жить в условиях постоянного риска заражения даже после снятия карантинных ограничений. Ситуация с COVID-19 затронула многие сферы и отрасли, в том числе и туристическую индустрию.

По мнению экспертов, эпидемия коронавируса и карантин значительным образом отразится на способах путешествий, и у желающих посетить другие города и чужие страны появятся новые "дорожные привычки" и предпочтения.

Туризм выйдет из затянувшейся вынужденной спячки сразу после снятия или смягчения ограничений, когда общественная жизнь станет безопаснее, даже если вакцина к тому времени все еще будет недоступна, считает профессор экономики в Университете Джорджа Мейсона (США) Тайлер Коуэн. Об этом пишет The National Post.

Вероятнее всего, доминировать будет именно бюджетный туризм, так как у многих людей сократятся доходы из-за карантина.

Прежде всего, многие поездки будут совершаться на машине в близлежащие места, так как авиаперелеты все равно будут казаться рискованным делом.

"Тем не менее, даже в условиях рецессии, я думаю, спрос на поездки будет высоким, хотя бы потому, что люди чувствуют себя беспокойно и в замешательстве. Существует также неудовлетворенный спрос, чтобы увидеть семью, друзей и деловых партнеров", - отметил профессор экономики.

Туристы будут искать места и локации, которые кажутся безопасными для посещения, и там также будут определенные ограничения.

Вероятно, на курортах введут определенные лимиты для отдыхающих. А это способно вызвать большой спрос из-за очень быстрого заполнения квоты.

Ранее мы писали о том, что украинцам посоветовали забыть о посещении Европы на полгода-год.

Напомним, что во Всемирной туристической организации ООН дали неутешительный прогноз, что из-за пандемии коронавируса в этом году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями 2019-го, и такое падение будет стоить отрасли 5-7 лет развития.