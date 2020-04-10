Из-за пандемии коронавируса обнищает полмиллиарда человек: в ООН ужаснули прогнозом

Экономические последствия из-за пандемии коронавируса в мире могут увеличить глобальную бедность. В ООН пришли к выводу, что около полмиллиарда человек обнищают.

Исследования, проведенные Австралийским национальным университетом (ANU) и Кингс-колледжем в Лондоне, указывают на значительное увеличение бедности во всем мире впервые за 30 лет. Об этом передает BBC.

"Экономический кризис потенциально будет еще более серьезным, чем кризис здравоохранения", - говорится в докладе.

Ожидается, что число бедных на планете возрастает на 400-600 миллионов.

Также исследователи предупреждают, что потенциальное воздействие коронавируса представляет собой реальную проблему для Цели ООН в области устойчивого развития по ликвидации бедности к 2030 году.

"Наши результаты указывают на важность резкого расширения сетей социальной защиты в развивающихся странах как можно скорее и - в более широком плане - гораздо большего внимания к влиянию COVID-19 в развивающихся странах и тому, что международное сообщество может сделать, чтобы помочь", - заявил профессор Энди Самнер из Королевского колледжа в Лондоне.

К тому времени, когда пандемия охватит более половины населения мира, 7,8 миллиарда человек могут жить в бедности. Около 40% новоиспеченных бедняков могут быть сосредоточены в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а около одной трети - в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

"Для миллиардов рабочих в бедных странах, которые уже шли по карьерной лестнице, нет систем социальной защиты, таких как оплата больничных листов или государственная помощь", - отметил главный исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандарадж.

Также исследователи указывают на возможность мировых лидеров поднять данную тему на встрече Всемирного банка и G20 на следующей неделе с целью совместной работы над пакетом мер по спасению экономики для защиты наиболее уязвимых людей.

В начале этой недели более 100 глобальных организаций призвали отказаться от выплат долга в этом году развивающимся странам, что позволит высвободить 25 миллиардов долларов наличными для поддержки их экономики.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил смягчение ограничений в начале мая и заявил, что в стране могут разработать новые социальные стандарты жизни после жесткого карантина.