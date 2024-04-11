П'ять відомих постатей з історії, чиє багатство було непристойно величезним

Взагалі з'ясувати, хто найзабезпеченіша людина у світовій історії, дуже непросто, якщо не сказати неможливо. Вчені підраховують стани багатих минулого, переводячи вартість їхнього майна в золото, а потім порівнюють цифри, що вийшли, з нинішньою вартістю цього металу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять відомих особистостей в історії, які були просто непристойно багаті.

Вільгельм I Завойовник

Цей король із Нормандії, якого французькі союзники ласкаво прозвали Ублюдком, прославився тим, що завоював усю Англію та об'єднав її під своїм правлінням.

Окупація, однак, виявилася позитивною для країни: Вільгельм I Завойовник заснував єдину систему управління, побудував Тауер і безліч інших фортець, створив регулярну армію та флот, загалом перетворив державу на велику силу.

Але головним його досягненням стало проведення першого земельного перепису в Англії, щоб отримати уявлення про стан підпорядкованих йому територій.

Зібрання матеріалів перепису земель та майна, проведеного за наказом короля у 1085-1086 роках, отримало страшну назву "Книга Страшного суду".

Быльше того, його величність збагатився за допомогою видання спеціального указу. Згідно з ним, всі землі в Англії тепер належать монарху, а герцоги, графи та барони, не кажучи вже про простих людей, є лише орендарями. Це забезпечило постійне надходження коштів у скарбницю, але також викликало невдоволення платників податків.

Історик Вільям Рубінштейн оцінив, що спадок, залишений правителем своїм синам Роберту та Вільгельму, у сучасних грошах еквівалентний 209 мільярдам доларів.

Вільгельм I Завойовник (фото: Simple Wikipedia)

Атауальпа

Не тільки в Європі, а й у Америці існували багаті правителі. Серед них виділяється Атауальпа, останній імператор інків, який вважається одним із найзаможніших корінних американців.

Оцінити його багатство приблизно неможливо через відсутність поняття ринку та грошей у місцевих племен, де товарообмін здійснювався бартером. Інківське суспільство вважало, що вся країна, її майно та населення належать імператору, і в Андах не було нічого, чим би він не володів.

Однак стан Атауальпи можна приблизно оцінити за сумою, яку він запропонував як викуп іспанцям, які взяли його в полон. Після поразки в битві при Кахамарк імператора захопив знаменитий конкістадор Франсіско Пісарро.

У полоні Атауальпа виявив виняткову кмітливість. Коли Пісарро увійшов до кімнати, де його тримали у ланцюгах, він запропонував заповнити приміщення золотом до стелі за свою волю. Пісарро був уражений. Атауальпа продовжив, запропонувавши також заповнити сусідню кімнату сріблом. Пісарро погодився на угоду.

Незважаючи на викуп, Атауальпу все одно вбили. Але сума викупу - 6 тонн золота та 12 тонн срібла, плюс ще 1,5 тонни золота та 3 915 тонн срібла, вивезених іспанцями з Імперії інків, спричинили колосальну інфляцію, кризу грошової системи та деградацію економіки в Іспанії майже на 200 років.

Хоча золото Атауальпи не врятувало його, воно увійшло до Книги рекордів Гіннеса як найбільший викуп, який будь-коли виплачувався за викрадену людину.

Атауальпа (фото: World History Encyclopedia)

Якоб Фуггер

Хоча Якоб Фуггер не мав власної держави, він мав достатньо коштів, щоб придбати її, якби забажав. Однак йому це не потрібно було, оскільки всі впливові люди того часу були під його контролем.

Цей банкір та інвестор, який проживав у XVI столітті в Аугсбурзі, Німеччина, видавав кредити монархам та римським папам. Спочатку він нажив статки на торгівлі текстилем з Італією, але потім переключився на гірничодобувну промисловість, особливо на видобутку ртуті та срібла.

Фуггер досяг свого багатства завдяки обережному контролю над інвестиціями. Він був одним із перших у Європі, хто застосував бухгалтерію з подвійним записом.

Роздаючи кредити та одержуючи замість різних прибуткових підприємств, Якоб став монополістом у гірничодобувній галузі. Він контролював рудні копальні по всій Європі та обкладав боргами найвпливовіших аристократів того часу.

Чому ці багаті люди вважали за краще жити у борг, віддаючи банкіру свої шахти на безстрокове використання? Вони просто не володіли добрими фінансовими навичками, на відміну від Фуггера.

Крім того, Якоб, незважаючи на свою фінансову жорсткість, був також дуже побожним католиком. Щоб зосередитися на бізнесі та не турбуватися про порятунок душі, він зробив оригінальний крок.

Банкір побудував цілий квартал із 52 будинків для бідних та поселив туди незаможних. Це був один із перших в історії прикладів соціального житла. Орендарі платили символічну плату в один гульден, що еквівалентно 0,88 євро за сучасними стандартами, але були зобов'язані молитися за Фуггера та його сім'ю тричі на день.

Якоб Фуггер (фото: Wikimedia)

Муса I

Муса I був верховним правителем середньовічної держави Малі в період із 1312 по 1337 рік. За час його правління імперія досягла найвищого розквіту.

Відомий своєю надмірною розкішшю, Муса, як мусульманин, повинен був виконати хадж до Мекки. І він зробив це з величним розмахом. У його супроводі було 60 тисяч слуг і воїнів, ряди рабів та караван із 80 верблюдів, кожен із яких ніс на горбу до 136 кілограмів золота.

Все це добро він щедро роздавав у дорозі, щоб продемонструвати своє багатство та вірність ісламу.

Ця щедрість призвела до інфляції та десятирічної фінансової кризи в Каїрі, Медині та Мецці. Під час свого хаджу Муса витратив 18 тонн золота, стверджуючи, що воно росте на деревах у його королівстві. Він також заохочував розвиток науки та мистецтва, заснувавши бібліотеку у столиці імперії Малі, місті Тімбукту.

Крім того, щоп'ятниці Муса будував нову мечеть.

Манса Муса I розглядає Імператорський Золотий Глобус (фото:Wikimedia)

Октавіан Август

Октавіан, римський імператор і онуковий племінник Юлія Цезаря, здійснив об'єднання Риму, завоював Єгипет, Юдею, Галатію та Іспанію, встановив порядок у країні і зосередив всю повноту державної влади у своїх руках, прагнучи благополуччя суспільства.

Він також культивував культ своєї особистості, перейменувавши місяць серпень на свою честь, який спочатку називався "секстилій".

Октавіан, безсумнівно, є одним із кандидатів на звання найбагатшої людини свого часу, адже він володів Римською імперією, яка контролювала від 25 до 30 відсотків світової економіки на той час.

За оцінками історика зі Стенфордського університету Іена Морріса, Август у певний період мав багатство, еквівалентне одній п'ятій ресурсів усієї імперії. Він також успадкував провінцію Галію від Юлія Цезаря як особисту власність, а також володів усім Єгиптом.

Октавіан Август (фото: Wikimedia)