5 продуктів, які варто виключити зі свого раціону, якщо ви хочете спалити жир на животі
Як позбутися жиру на животі? Чи потрібно виключати для цього все солодке та хліб з раціону? Що робити, аби мати гарний прес і живіт? Для красивого пресу вам варто виключити з раціону 5 продуктів.
Яких саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту фітнес-експертів healthtips33333 в TikTok.
Як позбутися жиру на животі
Ні для кого не секрет, що скинути кілограми ніколи не буває легко, особливо напередодні Різдва. Іноді важко визначити, яку їжу їсти, від якої відмовитися, і якого плану харчування слід дотримуватися, але проста порада може допомогти.
Експерти з фітнесу повідомили, від яких звичайних продуктів потрібно відмовитися.
Перший, як не дивно, це пиво через "порожні калорії", які ви споживаєте з кожним ковтком.
Інші висококалорійні продукти включають арахісове та мигдальне масло, за словами гуру здоров’я. Популярні солодощі зазвичай їдять з хлібом, який "може призвести до накопичення жиру на животі".
Також варто відмовитись від солодких газованих напоїв. В них дуже багато цукру і порожніх калорій, які не корисні для організму, а призводять лише до діабету та накопичення жиру.
Чіпси - це теж зовсім некорисний продукт. В них дуже багато рафінованих вуглеводів, але мало поживних речовин. Найкраще вибирати необроблену картоплю.
За словами експерта, рис швидкого приготування - це не менше зло для організму.
Вживання занадто великої кількості вуглеводів може призвести до збільшення ваги, особливо якщо вам не вдається спалити зайві калорії за допомогою фізичної активності.
@healthtips33333 5 foods to cut out to lose bad belly fat#health #didyouknow #didyouknow #healthtips #foryou #fyp original sound - healthtips33333
Дізнайтеся, чи потрібно їсти гриби при схудненні.
До речі, названо точну кількість овочів і фруктів, які ми маємо їсти щодня.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.