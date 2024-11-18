5 продуктів, які варто виключити зі свого раціону, якщо ви хочете спалити жир на животі

Як позбутися жиру на животі? Чи потрібно виключати для цього все солодке та хліб з раціону? Що робити, аби мати гарний прес і живіт? Для красивого пресу вам варто виключити з раціону 5 продуктів.

Яких саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту фітнес-експертів healthtips33333 в TikTok.

Як позбутися жиру на животі

Ні для кого не секрет, що скинути кілограми ніколи не буває легко, особливо напередодні Різдва. Іноді важко визначити, яку їжу їсти, від якої відмовитися, і якого плану харчування слід дотримуватися, але проста порада може допомогти.

Експерти з фітнесу повідомили, від яких звичайних продуктів потрібно відмовитися.

Перший, як не дивно, це пиво через "порожні калорії", які ви споживаєте з кожним ковтком.

Інші висококалорійні продукти включають арахісове та мигдальне масло, за словами гуру здоров’я. Популярні солодощі зазвичай їдять з хлібом, який "може призвести до накопичення жиру на животі".

Також варто відмовитись від солодких газованих напоїв. В них дуже багато цукру і порожніх калорій, які не корисні для організму, а призводять лише до діабету та накопичення жиру.

Чіпси - це теж зовсім некорисний продукт. В них дуже багато рафінованих вуглеводів, але мало поживних речовин. Найкраще вибирати необроблену картоплю.

За словами експерта, рис швидкого приготування - це не менше зло для організму.

Вживання занадто великої кількості вуглеводів може призвести до збільшення ваги, особливо якщо вам не вдається спалити зайві калорії за допомогою фізичної активності.