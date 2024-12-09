5 продуктів, які ніколи не можна їсти між 21:00 і 23:00, щоб не наснилися жахіття

Любите перекусити ввечері та хочете гарно спати? Дієтолог назвав п’ять продуктів, які категорично не можна вживати перед сном, щоб вам не наснилися жахіття.

Які 5 продуктів не треба вживати з 21.00 до 23.00, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

5 звичних нам продуктів, які не треба їсти після 21.00

Тобі Кінг, відомий консультант із питань охорони здоров’я, виділив п’ять, здавалося б, нешкідливих продуктів, які можуть завдати шкоди вашому режиму сну.

Цибуля

Цибуля може бути винуватцем перерваного сну, оскільки вона викликає як кислотний рефлюкс, так і неприємне здуття живота через ферментовані волокна.

"Цибуля подвійний порушник спокою, коли мова заходить про сон", - розповідає Тобі.

Продукт не тільки може спровокувати печію, але її ферментовані волокна можуть призвести до роздуття та дискомфорту. Якщо ви чутливі, краще взагалі уникати її увечері.

Протеїнові коктейлі

Експерт радить виключити протеїнові коктейлі перед сном. Вони можуть сприяти відновленню м’язів під час сну, але будьте обережні, оскільки це може посилити метаболічну активність під час відпочинку.

"Протеїнові коктейлі чудово підходять для відновлення м’язів, але солодкі протеїнові напої можуть перетравлюватися довше, вони можуть порушити ваші цикли глибокого сну та спричинити відчуття сонливості наступного дня. Якщо ви п’єте протеїн, спробуйте пити його на початку дня", - радить він.

Ферментовані овочі

Що стосується ферментованих овочів, таких як кімчі або квашена капуста, які зміцнюють здоров’я кишечника, Тобі радить триматися осторонь на ніч.

"Ви повинні їсти ферментовані овочі на початку дня, оскільки вночі вони можуть викликати здуття живота та проблеми з травленням через високий рівень пробіотиків і кислотності", - додав експерт.

Витримані сири

Витримані сири, такі як пармезан, брі або гауда, багаті на амінокислоту під назвою тирамін, яка може стимулювати вивільнення норадреналіну. Сир може перешкодити зусиллям вашого тіла розслабитися, даючи прилив енергії, коли потрібен спокій.

Чорний шоколад

Деякі інгредієнти темного шоколаду можуть допомогти вам заснути, наприклад магній, триптофан. Але темний шоколад також може містити стимулятори, тому його слід уникати перед сном.

"Темний шоколад містить теобромін, який є природним стимулятором, гострий темний шоколад також містить капсаїцин, який може підвищити температуру вашого тіла і викликати у вас пітливість вночі", - розказав дієтолог.