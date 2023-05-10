П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря: що з цього вийшло

Деталі дивної історії

Близько 22:00 поліцейські зупинили автомобіль Skoda за порушення ПДР.

І тут водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння відразу почав пропонувати патрульним 1000 доларів, щоб "відкараскатися" від відповідальності.

Копи запропонували чоловікові пройти огляд, щоб визначити п'яний він чи ні, однак він категорично відмовився.

При цьому під час спілкування з патрульними він наполегливо і неодноразово пропонував хабар.

Інспектори попереджали його, що після такого може бути кримінальна відповідальність, однак водій не залишав спроб "домовитися" і "порішати".

Патрульні зафіксували пропозицію неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На місцевого жителя поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря (фото: facebook.com/ternopilpolice)