UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря: що з цього вийшло

П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталя Коваль

В Тернопільській області в ніч на 9 травня водій ганяв по колу на перехресті, де організовано круговий рух з ввімкнутим покажчиком повороту. Поліцейські зупинили автомобіль і тут їх чекав справжній "шок".

Про це розповіли на Facebook-сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.

Деталі дивної історії

Близько 22:00 поліцейські зупинили автомобіль Skoda за порушення ПДР.

І тут водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння відразу почав пропонувати патрульним 1000 доларів, щоб "відкараскатися" від відповідальності.

Копи запропонували чоловікові пройти огляд, щоб визначити п'яний він чи ні, однак він категорично відмовився.

При цьому під час спілкування з патрульними він наполегливо і неодноразово пропонував хабар.

Інспектори попереджали його, що після такого може бути кримінальна відповідальність, однак водій не залишав спроб "домовитися" і "порішати".

Патрульні зафіксували пропозицію неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На місцевого жителя поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря (фото: facebook.com/ternopilpolice)

Нагадаємо, раніше в Києві водій ВМW хотів зробити "крутий трюк" на дорозі, але поплатився за своє нахабство.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПТернопільПравила дорожнього руху