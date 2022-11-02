"П'яний приходив уночі додому і бив маму": Андрій Данилко вперше розповів про батька

Знаменитий співак також зазначив, що заїкуватість, від чого він страждав ще дитиною, могла виникнути саме на ґрунті таких сімейних сварок, і пов'язана з батьком.

"Я заїкався дуже сильно. Тому не розмовляв, бо соромився. І мене навіть лікувала "бабця". Я не вірив у це, але мені вона викочувала яйцем", - згадує Данилко.

Так, ще у Полтаві у віці близько 15 років він із подругою вирушив до знахарки, яку рекомендували знайомі.

"Я думав: там якась бабуся-чаклунка, але двері відчинила ніби вчителька молодших класів, (жінка) середніх років... Треба було якийсь свій ритуал провести, вона виливала на воску. І вона каже таку фразу, яку я зрозумів через років 20, напевно, що вона мала на увазі: "У тебе переляк від людини, якої на цій планеті немає". Тобто вона померла. Я потім зрозумів, що це - тато", - розповів він.

Так, згадує Андрій, у дитинстві його батько Михайло "влаштовував вечірні концерти" - п'яним приходив додому та бив маму, Світлану Іванівну Волкову.

Андрій Данилко у дитинстві зі своєю мамою (архівне фото)

"Після опівночі, випивший. І я боявся завжди ось цього звуку (постукав, - Ред.) - у вікно. Це означає тато. "Свєта, Свєта, давай поговоримо". Ось це слово: "давай поговоримо" - я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, і потім я підриваюся з розкладачки, звідти дістаю невелику табуреточку, і біжу до таксофона, набираю "02". "Виїжджайте! Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив", - каже знаменитість.

При цьому Данилко уточнив, що об'єктом такої агресії з боку батька завжди була його мама, а на самого хлопчика чоловік підняв руку лише одного разу.

"Він мене вдарив, потім вибачався. (Бив) маму. Це те покоління - діти тієї війни. У мене є припущення, я думаю, там були проблеми, сексуального плану", - висловився артист.

Андрій пояснив, що коли першого чоловіка його мами ув'язнили за зґвалтування, вона тоді сказала: "Такого бути не могло".

Мама Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова (архівне фото)

"Тому, що у нього була проблема. І у них нічого навіть не було. Після війни, напевно, якісь стреси. І він на себе взяв провину. І він сидів у в'язниці 10 років за зґвалтування, хоч він цього не робив. Я думаю, така проблема. Тому всі пили. І пили поганий алкоголь, природно, і самогонку", - ділиться думками співак.

Відповідаючи на запитання, чи пробачив він свого батька за рукоприкладство і що його не було поруч, Данилко зазначив, що у нього "навіть таке питання не стояло".

"Це було - і було. Я не суддя, і в мене не було на нього якоїсь образи", - каже артист.

Також Андрій вважає, що ситуація з батьком і вимушене дитинство без тата "відгукнулися" у його дорослому житті, що шоумен із цих причин сам досі не обзавівся сім'єю.

Андрій Данилко поділився дитячими спогадами (фото: скріншот)

"Я розумію, що в мене немає... і в мене тому, напевно, не сталася і сім'я - у мене не було прикладу. Це я зараз розумію. Ось коли говорять про приклад, діти ж "мавпують". Може, я більше набрався у художній школі, у театрі-студії "Гротеск", бо я копіював режисера, чи вчителя з малювання...

Я вдома не був, бо там не було місця: 11 квадратних метрів, відсутність кухні, туалет на вулиці загальний для всього двору...

Але в цьому не було жодної проблеми, я був дуже щасливий, бо ми не знали, як буває інакше. І все, що я хотів, я міг завжди отримати. Яким чином? Ходив, збирав та здавав пляшки, щедрував, засівав", - ділиться Данилко спогадами про дитинство.

Відео: Андрій Данилко розповів про свого батька, який п'яним підіймав руку на маму