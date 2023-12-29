"П'яний" Дан Балан зганьбився на сцені: це потрапило на відео

Де відбувався концерт та що на ньому трапилося

Так, декілька днів тому Балан виступав у Молдові. Артист вийшов на сцену у гарному настрої. Він співав, посміхався та танцював. При цьому він активно взаємодіяв з публікою.

Фани знімали усе це на відео. Іноді Балан ніби забував слова та не завжди вдало "ловив" ноти. Втім, це не позначилося на його піднесеному настрої.

Як реагує мережа

Згодом у коментарях під відео, які викладали фани, почала з'являтися критика. Користувачі пишуть, що Балан нібито був "п'яним" та начебто зганьбився своєю поведінкою. При цьому відео "підхопили" ЗМІ Молдови, які також почали критикувала артиста.

У коментарях користувачі пишуть:

"От до чого довела його любов до Тіни, похудав та ще й випиває, а який красень був. А вона собі як вила, так і виє"

"Може в нього якась проблема, за маскою посмішки може ховатися душевний біль! Ми звикли бачити тільки гарне зовні! А що всередині - не думаємо"

"Та вдома трішки тяпнув за кулісами, не розрахував"

"Співає гарно, але капець зганьбився, та слава йому не на користь йде, напевно, набридло"

"Це неповага!"

Втім, фани також почали захищати артиста. Вони пишуть, що Балан не зганьбився, адже усе одно гарно заспівав. Також зазначається: