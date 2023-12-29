"П'яний" Дан Балан зганьбився на сцені: це потрапило на відео

Відомий співак Дан Балан здивував фанів на одному зі своїх нещодавніх концертів. Артист був "занадто веселим", через що у мережі почали писати, що він нібито був "п'яним".
Що відомо про концерт співака та як на це реагують його фани, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-сторінки moldovalibera.md, fan_dan_fan, aannyannn.
Так, декілька днів тому Балан виступав у Молдові. Артист вийшов на сцену у гарному настрої. Він співав, посміхався та танцював. При цьому він активно взаємодіяв з публікою.
Фани знімали усе це на відео. Іноді Балан ніби забував слова та не завжди вдало "ловив" ноти. Втім, це не позначилося на його піднесеному настрої.
Згодом у коментарях під відео, які викладали фани, почала з'являтися критика. Користувачі пишуть, що Балан нібито був "п'яним" та начебто зганьбився своєю поведінкою. При цьому відео "підхопили" ЗМІ Молдови, які також почали критикувала артиста.
У коментарях користувачі пишуть:
Втім, фани також почали захищати артиста. Вони пишуть, що Балан не зганьбився, адже усе одно гарно заспівав. Також зазначається:
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що син відомого музиканта впав у кому після видалення молочних зубів.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Потап раптово повернувся до України та показався із сином.