"П'яний бив мене та маму". Зірка "Ліги сміху" розповів про складні стосунки з батьком
Зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін зізнався, навіщо вигадав історію про загибель його батька.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту Раміни Есхакзай "30+".
Гуморист - про складні стосунки з батьком
Як розповів Ганін, йому було сім років, коли батьки розлучилися. Пережити це хлопчику допомогло навчання.
"У мене в класі були хлопці і дівчата, в яких не було мами чи тата, і мені здавалося - нормально. Коли мені було 14 років, тато приїхав, і ми зустрілися. Я не бачив його сім років, він запитав, чи курю. Ми пішли, закурили, він дав мені 500 євро, і пішов до кума. Я подумав, і це все? Де розмова батька з сином? Ми більше ніколи не бачилися", - поділився комік.
Також він зізнався, що через сильну образу на батька він "поховав його у своїй голові".
Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)
"Я сказав багатьом, що мій батько загинув. Він працював у банку охоронцем, у нього була арабська зовнішність, в Ізраїлі війна, і мого батька застрелив ізраїльський солдат. Але насправді цього не було, я придумав це для того, щоб мені легше було з ним розстатися", - шокував гуморист.
Вперше за багато років батько зв’язався з Кирилом, коли почалася велика війна. Чоловік поцікавився у сина, чи все у нього гаразд.
"Коли настало повномасштабне вторгнення, він мені писав, питав, як мої справи. Я здивувався: ти хто? Чого ти мені пишеш? Все що я пам'ятаю про нього, він просто лежав на дивані й грав у тетріс, або п'яний бив мене та маму. Я вважаю, ніхто крім дідуся не може називати мене синку, адже дідусь замінив мені батька", - сказав Ганін.
Раніше зірка "Ліги сміху" зізнався, чому приховує дружину і дітей.
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