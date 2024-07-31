"П'яний бив мене та маму". Зірка "Ліги сміху" розповів про складні стосунки з батьком

Гуморист - про складні стосунки з батьком

Як розповів Ганін, йому було сім років, коли батьки розлучилися. Пережити це хлопчику допомогло навчання.

"У мене в класі були хлопці і дівчата, в яких не було мами чи тата, і мені здавалося - нормально. Коли мені було 14 років, тато приїхав, і ми зустрілися. Я не бачив його сім років, він запитав, чи курю. Ми пішли, закурили, він дав мені 500 євро, і пішов до кума. Я подумав, і це все? Де розмова батька з сином? Ми більше ніколи не бачилися", - поділився комік.

Також він зізнався, що через сильну образу на батька він "поховав його у своїй голові".

Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Я сказав багатьом, що мій батько загинув. Він працював у банку охоронцем, у нього була арабська зовнішність, в Ізраїлі війна, і мого батька застрелив ізраїльський солдат. Але насправді цього не було, я придумав це для того, щоб мені легше було з ним розстатися", - шокував гуморист.

Вперше за багато років батько зв’язався з Кирилом, коли почалася велика війна. Чоловік поцікавився у сина, чи все у нього гаразд.

"Коли настало повномасштабне вторгнення, він мені писав, питав, як мої справи. Я здивувався: ти хто? Чого ти мені пишеш? Все що я пам'ятаю про нього, він просто лежав на дивані й грав у тетріс, або п'яний бив мене та маму. Я вважаю, ніхто крім дідуся не може називати мене синку, адже дідусь замінив мені батька", - сказав Ганін.