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Озон уже убил все микробы: Кравчук удивил странным устройством от коронавируса

Вторник 25 августа 2020 14:35
Озон уже убил все микробы: Кравчук удивил странным устройством от коронавируса
Леонид Кравчук показал американскую "маску от коронавируса" (кадр из видео)
Автор: Дмитрий Войналович

Леонид Кравчук показал, как защищает себя от коронавируса. Это чудо-устройство рассмешило Дмитрия Гордона

Первый президент Украины Леонид Кравчук похвастался Дмитрию Гордону довольно странным специальным устройством от коронавируса, которое якобы было создано американскими учеными.

Так, во время интервью журналист поинтересовался: что за дивное устройство висит на шее у Кравчука

На что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что это "маска от коронавируса, сделали американцы".

По словам Кравчука, работает такое устройство от батареек.

"Заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, а вокруг нас озон уже убил все микробы", - ответил Гордону 86-летний политик.

"Я так надеюсь", - добавил он.

"Можно я буду с вами ездить теперь, чтобы озон убивал микробы?" - засмеялся Гордон.

"Я буду благодарен. Нам будет легче найти общие темы для разговора", - ответил с улыбкой Кравчук.

Леонид Кравчук показал Дмитрию Гордону, как защищает себя от коронавируса

Напомним, недавно Кравчук сказал, что думает о пропагандистке Скабеевой.

Также недавно первый президент Украины допустил возобновление подачи воды в Крым.

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