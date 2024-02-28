Ознаки, які допоможуть виявити насильство у стосунках

Як виявити насильство у стосунках

Якщо ви коли-небудь запитували себе "Чи все окей у моїх стосунках?", водночас намагаючись переконати себе, що відповідь "Так" - це вже ознака.

Завжди складно прийняти той факт, що обраний партнер завдає шкоди, особливо коли початок стосунків нагадував казку. І це одна з причин, чому так багато жінок мають труднощі із розірванням абʼюзивних стосунків.

Стосунки, у яких є насильство, можна довго намагатися врятувати - замовчуючи, пробачаючи й терплячи усе.

Але, на жаль, це вкрай негативно впливає на вас у перспективі. У вас погіршується самооцінка, підвищується тривожність, зʼявляються проблеми з довірою, порушуються соціальні звʼязки з іншими людьми, а внаслідок тривалого стресу зʼявляються численні проблеми зі здоров'ям.

Перш за все, потрібно зрозуміти, що відбувається. Насильство у стосунках може бути не лише фізичним і зовсім не обовʼязково залишає за собою синці.

Як виявити насильство у стосунках (фото: Freepik)

Також вирізняють:

сексуальне (примус до дій сексуального характеру)

економічне (контроль фінансів, заборона працювати чи навчатися)

психологічне (маніпуляції, погрози, газлайтинг, переслідування, ізолювання)

Чи вважається насильством, якщо ви сваритеся? Ні, конфлікти є нормою у здорових стосунках. Але якщо у конфліктах партнер раз за разом не чує ваших аргументів або потреб, раптово вибухає і проявляє агресію, починає маніпулювати, аби досягти бажаного результату, або починає ображати вас, аби переконати в чомусь - це вірні ознаки психологічного насильства.

Ось ще приклади дій партнера, яких не має бути у здорових стосунках:

відмовляється чути ваше "Ні" порушує ваші кордони, постійно ревнує

виміщає злість на слабших

гнівно реагує на будь-що, що не подобається

вірить у стереотипні гендерні ролі

приймає рішення за вас

прагне контролювати ваші витрати, переміщення чи спілкування.

Якщо тут ви побачили знайомі ознаки, але це були поодинокі випадки - достатньо обговорити ситуацію з партнером. Усі ми живі люди й здатні діяти не найкращим чином під впливом стресу, психологічної напруги чи виснаження.