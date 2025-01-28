Симптом пухлини головного мозку, який з’являється та зникає за лічені секунди

Який симптом може бути ознакою пухлини мозку

І є одна менш відома ознака, яку важко помітити, оскільки вона з’являється та зникає за лічені секунди. Експерти з благодійної організації Brain Tumor Charity попереджають, що втрата зору, коли ви встаєте, яка повертається через кілька секунд, може бути симптомом захворювання.

Пухлина мозку може спричинити зміну зору, викликаючи тиск на зоровий нерв або створюючи набряк диска зорового нерва в задній частині ока. Благодійна організація каже, що це один із кількох симптомів, які з’являються в їхніх очах.

Зміна зору, іноді спричинена пухлинами головного мозку, - це розмитість зору. Ви могли помітити, що вам стало важко дивитися телевізор або читати.

Іншою зміною зору може бути раптова втрата зору, яка триватиме кілька секунд. Зазвичай це пов’язано зі зміною вашої пози, наприклад, ви різко встаєте.

Або ви можете виявити, що втратили частину поля зору. Це може призвести до того, що ви натикаєтеся на об’єкти. Або ви можете відчути, ніби об’єкти чи люди раптово з’являються з одного боку від вас.

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