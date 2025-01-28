Симптом пухлини головного мозку, який з’являється та зникає за лічені секунди
Багато людей щодня стикаються з проблемами очей. Зміни зору, зокрема нові окуляри або відчуття втоми в кінці напруженого дня, іноді можуть впливати на більшість людей. Але є деякі речі, на які слід звернути увагу, оскільки вони можуть бути сигналом для чогось більш серйозного. Однією з таких потенційно смертельних проблем є пухлина мозку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Який симптом може бути ознакою пухлини мозку
І є одна менш відома ознака, яку важко помітити, оскільки вона з’являється та зникає за лічені секунди. Експерти з благодійної організації Brain Tumor Charity попереджають, що втрата зору, коли ви встаєте, яка повертається через кілька секунд, може бути симптомом захворювання.
Пухлина мозку може спричинити зміну зору, викликаючи тиск на зоровий нерв або створюючи набряк диска зорового нерва в задній частині ока. Благодійна організація каже, що це один із кількох симптомів, які з’являються в їхніх очах.
Зміна зору, іноді спричинена пухлинами головного мозку, - це розмитість зору. Ви могли помітити, що вам стало важко дивитися телевізор або читати.
Іншою зміною зору може бути раптова втрата зору, яка триватиме кілька секунд. Зазвичай це пов’язано зі зміною вашої пози, наприклад, ви різко встаєте.
Або ви можете виявити, що втратили частину поля зору. Це може призвести до того, що ви натикаєтеся на об’єкти. Або ви можете відчути, ніби об’єкти чи люди раптово з’являються з одного боку від вас.
Інші симптоми пухлини мозку
- Головні болі - головні болі є одним із найпоширеніших симптомів пухлини головного мозку.
- Зміни зору - зміни зору можуть включати розмитість або двоїння в очах, аномальні рухи очей, обмежене поле зору тощо.
- Судоми, які іноді називають "припадками", є одним із поширених симптомів пухлини головного мозку.
- Нудота і запаморочення - нудота, як і при головних болях, може посилюватися вранці або при раптовій зміні положення.
- Втома зазвичай є більш пізнім симптомом пухлини головного мозку, коли пухлина росте і тиск підвищується.
- Втрата смаку та нюху - хоча це рідко, втрата смаку та нюху може бути пов’язана з пухлинами в певних частинах мозку.
До речі, уникайте цих 4 речей, щоб не було раку, інфаркту чи інсульту.
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