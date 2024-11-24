Ознака №1 слабоумства, яку ви можете помітити в душі

Як починається деменція?

Деменція не обов'язково повинна починатися з забудькуватості. Як каже невролог доктор Мередіт Бок, відсутність запаху шампуню та мила в душі може бути показником когнітивних проблем.

Це пояснюється тим, що аносмію, або втрату нюху, пов’язують із деменцією та можуть бути ранніми симптомами хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Це може статися за багато років до того, як буде діагностовано деменцію.

Втрата нюху, звичайно, не обов'язково означає, що хтось має деменцію. Існують інші набагато більш поширені причини, які викликають проблеми з цим відчуттям, наприклад:

COVID 19,

грип,

інфекції носових пазух

алергія.

Однак аносмія в поєднанні з іншими характерними симптомами може означати щось більш серйозне.

Чи може деменція вплинути на ваш нюх?

Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що область мозку, яка контролює нюх, може бути пошкоджена деменцією.

Одне дослідження, опубліковане в журналі Alzheimer and Dementia у 2023 році, виявило, що втрата нюху пов’язана з підвищеним ризиком деменції.

Дослідники спостерігали за понад 2400 учасниками в середньому протягом майже восьми років, відстежуючи їхній нюх і його зв’язок із деменцією.

Вони виявили, що повна втрата нюху пов'язана з майже втричі більшим ризиком розвитку деменції. У свою чергу, гіпосмія, тобто зниження нюху, асоціювалася з підвищенням ризику деменції в 1,76-1,85 рази.

Крім того, учасники, які страждали від важкої нюхової дисфункції, також були в групі підвищеного ризику, причому ті, хто повідомляв про дуже погану нюхову функцію, демонстрували підвищення ризику розвитку деменції в 2,56 рази.

Дослідники з Медичної школи Чиказького університету в окремому дослідженні виявили, що швидке зниження нюху людини в період нормального пізнання передвіщає багато ознак хвороби Альцгеймера.

Дослідники, кажуть, що це відкриття може допомогти ідентифікувати людей у ​​віці 40, 50 і 60 років, у яких більша ймовірність розвитку ранньої стадії деменції.