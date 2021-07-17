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Что означают слова "форте" и "макс" на упаковках лекарств: важная информация

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 18:44
Что означают слова "форте" и "макс" на упаковках лекарств: важная информация Фото: Что означают специальные обозначения на лекарствах (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На упаковках лекарств часто можно встретить маркировки "форте", "макс", "актив", "турбо". Провизоры утверждают, что такие препараты более сильные и эффективные, но цена на них обычно выше, чем на такой же обычный препарат.

Что обозначают такие маркировки на лекарствах и стоит ли переплачивать за них в аптеках, рассказали в программе "Главная тема" с ведущей Еленой Кот на телеканале "Украина".

По словам терапевта Елены Егоровой, эти маркировки указывают, что действительно препарат будет действовать немного иначе.

"Актив" и "Турбо" – говорят о том, что в препарате есть активное действующее вещество, которое в организм попадает очень быстро.

"Форте" и "Макс" – говорят о том, что у данного препарата усиленный эффект.

"Это значит, что очень большая концентрация действующего вещества. Мы можем выпить несколько таблеток обычных или одну "форте", - объяснила медик.

Если на упаковке препарата стоит обозначение "Плюс", то это говорит о комбинации двух препаратов.

"Тут не одно действующее вещество. Оба компонента, как будто усиливают действие друг друга", - добавила Елена Егорова.

Поэтому, такие обозначения – это не просто рекламные надписи на упаковках или маркетинговый ход, а реальное указание на то, что такой препарат более эффективный и сильный. Соответственно, его цена в аптеках будет выше.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал отличительные признаки ненастоящих лекарств.

А также рассказывали о том, как уберечь детей и взрослых от летних кишечных инфекций.

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