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В озере Киева обнаружили бездыханное тело мужчины: шокирующие подробности

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 10:47
В озере Киева обнаружили бездыханное тело мужчины: шокирующие подробности
Мужчина утонул в озере Киева (фото: RGBStock)

Тело погибшего обнаружили в 7 метрах от берега

6 сентября в Дарницком районе Киева около 13:00 по адресу улица Срибнокольская, 13 случился трагический инцидент. В озере Серебряный Кол нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщает Информатор.

По словам свидетелей, мужчина сорвался с берега в озеро и не выплыл. Прохожие тут же принялись вызывать спасателей, однако по их прибытию оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

В озере Киева обнаружили бездыханное тело мужчины: шокирующие подробностиМужчина утонул в озере Киева (фото: RGBStock)

Водолазы нашли тело на глубине 3 метров в 7 метрах от берега. Тело подняли на поверхность и передали полиции и медикам. Отмечается, что на момент смерти мужчине было 35 лет.

Ранее мы писали, мужчина забил до смерти своего соседа из-за старых ссор и конфликтов, которые он решил "закрыть" после употребления спиртных напитков. Жуткий инцидент произошел под Херсоном в одном из сел Голопристанского района.

Также мы сообщали, что в Кирилловке - одном из самых популярных украинских курортов на Азовском море в воскресенье, 18 августа, произошло несколько чрезвычайных событий, которые угрожали жизни отдыхающих.

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