"Оземпік для бідних". Лушпиння подорожника стає популярним: що лікує і чи допомагає схуднути

Лушпиння подорожника стає популярним у світі завдяки блогерам й підкорює серця тих, хто прагне швидко схуднути. Ця рослина, яку раніше вважали лише бур’яном, сьогодні перетворюється на справжню зірку в світі дієтології. Дехто навіть називає її "Оземпіком для бідних".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи справді лушпиння насіння подорожника може замінити дорогі ін’єкції та допомогти скинути зайві кілограми.

Що відомо про лушпиння подорожника

Лушпиння подорожника - це різновид клітковини, зокрема розчинної клітковини, тобто вона притягує воду та перетворюється на гель під час перетравлення. Лушпиння подорожника міститься в насінні трави Plantago ovata, вирощеної в Індії.

Які переваги для здоров’я лушпиння подорожника?

Полегшення запор

Управління рівнем цукру в крові

Знижений рівень холестерину

Які переваги для здоров’я лушпиння подорожника?

Лікар Кері Ганс каже, що саме клітковина дає організму омріяну ситість.

Чи можете ви схуднути, вживаючи лушпиння подорожника?

Якщо порівнювати втрату ваги на рівні Ozempic, відповідь - ні.

"Якщо хтось вносить інші зміни у свій раціон харчування або розпорядок фізичних вправ і використовує лушпиння подорожника як частину цього, це може сприяти контролю ваги через вплив на ситість і регуляцію цукру в крові. Але просто ввести лушпиння подорожника недостатньо, щоб викликати втрату ваги", - кажуть експерти.

Звісно, ви можете трохи схуднути, вживаючи лушпиння подорожника, просто тому, що ви будете більше ситі.

Чим ситішою людина почувається під час їжі, тим менша ймовірність того, що вона переїсть.

Чи безпечне лушпиння подорожника?

Загалом, так. Для більшості людей лушпиння подорожника абсолютно безпечне. Однак, якщо ви приймаєте будь-які ліки або лікуєтеся від хвороби, завжди слід проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж додавати будь-які добавки до свого раціону.

Ви також можете переборщити з лушпинням подорожника або будь-яким типом клітковини. Ви можете приймати лушпиння подорожника щодня, якщо хочете.

Чи діє лушпиння подорожника так само, як Ozempic?

Ozempic імітує білок, присутній у вашому тілі, який називається глюкагоноподібний пептид 1 (GLP-1), і активує рецептори GLP-1 у вашому тілі.

Активація цих рецепторів викликає збільшення інсуліну, який допомагає транспортувати глюкозу до клітин, де вона перетворюється на енергію. Ozempic також уповільнює ваше травлення, завдяки чому ви почуваєтеся ситішими, довше і, отже, менше схильні до переїдання.

Лушпиння подорожника діє по-іншому на організм. Воно може допомогти знизити рівень цукру в крові, і це може допомогти вам почуватись ситішим, тому ви можете не бути настільки схильними до перекусів або їжі.

Які побічні ефекти можуть виникнути під час споживання лушпиння подорожника?

Найбільший ризик - це ризик утворення газів. Якщо людина не звикла до споживання клітковини у своєму раціоні, це може спричинити газоутворення та здуття живота на початку. З лушпинням необхідно вживати багато води протягом дня.