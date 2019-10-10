Был отзывчивый: на Донбассе погиб украинский морпех

Сегодня, 10 октября, на Донбассе в зоне проведения ООС погиб старший матрос Юрий Волк. Он защищал суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.

По словам сослуживцев, Юрий был смелым и искренним патриотом Украины. Он навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал.

Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты выразил свое соболезнование родным и близким погибшего.

Боевые действия на Донбассе (фото: mil.gov.ua)

Пользователи сети также выразили свое сочувствие.

Вечная память…

Светлая вечная память герою. Низкий поклон нашему воину Украины!!! Аминь!

Вечная память герою Украины, который ценой собственной жизни оберегал суверенитет нашего государства! Это был отзывчивый парень, который любил свою семью, свою Родину. Мой сосед, который, к сожалению, отошел в вечность таким молодым. Спи спокойно, Юрчик, пусть земля тебе будет пухом!

Царство небесное и вечная память, брат.

Скриншот с Facebook

Напомним, что на Донбассе погиб воин бригады Рыцарей зимнего похода Иван Дейкун. Его жизнь забрали вражеские пули, которые были выпущены из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области.