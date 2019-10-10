Был отзывчивый: на Донбассе погиб украинский морпех

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников
Сегодня, 10 октября, на Донбассе в зоне проведения ООС погиб старший матрос Юрий Волк. Он защищал суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.
По словам сослуживцев, Юрий был смелым и искренним патриотом Украины. Он навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал.
Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты выразил свое соболезнование родным и близким погибшего.
Боевые действия на Донбассе (фото: mil.gov.ua)
Пользователи сети также выразили свое сочувствие.
Скриншот с Facebook
Напомним, что на Донбассе погиб воин бригады Рыцарей зимнего похода Иван Дейкун. Его жизнь забрали вражеские пули, которые были выпущены из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области.