В Киеве выгул собак завершился массовой дракой: кто прав, а кто виноват? (видео)

На кадрах видно, как один мужчина выгуливал своего питомца. В этот момент к нему подошел другой житель комплекса со своей собакой. Первому это, судя по всему, не понравилось и он решил ногой отпихнуть чужую собаку. После чего и завязалась драка.

Через какое-то время в драку влез еще один парень, решивший "отпугнуть" одного из участников конфликта слезоточивым газом.



"Двое взрослых мужчин подрались из-за собак. Происшествие произошло на территории ЖК "Комфорт Таун". Нужна объяснительная бригада - кто прав? Кто виноват?" - поинтересовались авторы поста.

В комментариях пользователи пишут, что виноват мужчина, собака которого была без поводка. Также отмечают, что таких нарушителей в жилом комплексе много.