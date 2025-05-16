Отруйні фрази. Ніколи не кажіть їх співрозмовнику навіть у сварці

Деякі слова залишаються в пам'яті назавжди - особливо якщо їх сказано від близьких. Навіть одне речення може зруйнувати стосунки, зламати довіру або змусити людину віддалитися. П'ять простих фраз, які багато хто використовує щодня, шкодять відносинам і знищують довіру.
Які 5 фраз можуть зіпсувати ваші взаємовідносини з людьми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.
У спілкуванні з близькими, колегами або партнерами існують вирази, які завдають більше шкоди, ніж користі. Ось п’ять фраз, які варто уникати, якщо ви хочете зберегти якісні та довірчі стосунки.
Ця репліка не допомагає розв'язати проблему, а ставить людину у рамки та змушує захищатись, замість того, щоб змінюватись.
Байдужість знищує будь-яку мотивацію для спільної роботи чи співпраці, адже якщо людині все одно, то навіщо взагалі працювати разом?
Такі слова не дають підтримки, а навпаки - змушують почувати себе нерозумним або дурним.
Порівняння з іншими б'є по самооцінці та викликає злість, руйнуючи довіру та якісну комунікацію.
Ця фраза залишає людину наодинці з її труднощами, що підриває підтримку і взаєморозуміння.
Будьте уважні у виборі слів та фраз при спілкуванні, адже вони мають величезний вплив на якість ваших стосунків.
Вас також може зацікавити: