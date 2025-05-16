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Отруйні фрази. Ніколи не кажіть їх співрозмовнику навіть у сварці

П'ятниця 16 травня 2025 08:00
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Отруйні фрази. Ніколи не кажіть їх співрозмовнику навіть у сварці Які фрази швидко руйнують довіру у спілкуванні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Деякі слова залишаються в пам'яті назавжди - особливо якщо їх сказано від близьких. Навіть одне речення може зруйнувати стосунки, зламати довіру або змусити людину віддалитися. П'ять простих фраз, які багато хто використовує щодня, шкодять відносинам і знищують довіру.

Які 5 фраз можуть зіпсувати ваші взаємовідносини з людьми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.

У спілкуванні з близькими, колегами або партнерами існують вирази, які завдають більше шкоди, ніж користі. Ось п’ять фраз, які варто уникати, якщо ви хочете зберегти якісні та довірчі стосунки.

Фраза 1: "Ти завжди так робиш"

Ця репліка не допомагає розв'язати проблему, а ставить людину у рамки та змушує захищатись, замість того, щоб змінюватись.

Фраза 2: "Мені все одно"

Байдужість знищує будь-яку мотивацію для спільної роботи чи співпраці, адже якщо людині все одно, то навіщо взагалі працювати разом?

Фраза 3: "Я ж казала" або "Я ж казав"

Такі слова не дають підтримки, а навпаки - змушують почувати себе нерозумним або дурним.

Фраза 4: "Ти така ж, як…" / "Ти такий, як…"

Порівняння з іншими б'є по самооцінці та викликає злість, руйнуючи довіру та якісну комунікацію.

Фраза 5: "Це не мої проблеми"

Ця фраза залишає людину наодинці з її труднощами, що підриває підтримку і взаєморозуміння.

Будьте уважні у виборі слів та фраз при спілкуванні, адже вони мають величезний вплив на якість ваших стосунків.

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