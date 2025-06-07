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"Отруїли": близькі музиканта Лесика розкрили шокуючі деталі про його стан після зупинки серця

Субота 07 червня 2025 15:05
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"Отруїли": близькі музиканта Лесика розкрили шокуючі деталі про його стан після зупинки серця Олег Лесик (фото: instagram.com/lesyksam)
Автор: Поліна Іваненко

З'явилася нова інформація про стан музиканта Лесика (Олега) Турка. Співзасновник та колишній учасник гурту DZIDZIO переніс зупинку серця, йому стало зле просто на сцені. І зараз виявилося, що в цій ситуації є чимало таємниць.

Що сталося з Лесиком та чому він нині потребує допомоги, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Інформація про отруєння

"Друзі, є речі, про які страшно думати, не те, що говорити. Проте, я мушу. Бо мовчання - теж вибір. Але не мій У грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть. Офіційно - зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини", - написала подруга Лесика, журналістка Марія Панчишин.

"Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті - могти ще й очорнити. Лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто вижив - а й почав повноцінно повертатись до життя. Та нас спіткала ще одна біда", - додала вона.

Нещодавно ж, коли музикант проходив плановий огляд, виявилося, що "організм не витримав такої дози токсичних речовин". Тому у Лесика, зі слів Панчишин, почався стеноз аортального клапана. І нині йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів.

&quot;Отруїли&quot;: близькі музиканта Лесика розкрили шокуючі деталі про його стан після зупинки серцяДопис Панчишин (скріншот)

Допомогти Лесику можна так:

  • Збір коштів, який відкрили Radio UA Chicago
  • "Банка" для збору, яку відкрила дружина музиканта Ірина Турко
  • Або ж за номером картки "банки" - 4441 1111 2927 0447.

"Лесик - не просто класний музикант і хороша людина. Він патріот - пішов на фронт з першого дня повномасштабної війни, не маючи до цього особливого здоровʼя. А ще Лесик дуже багато вже натерпівся. Занадто багато, як для однієї людини… Тому вірю - він житиме - довго, щасливо - і, нарешті, спокійно", - резюмувала Марія.

Олег Лесик (фото: wikipedia.org)Олег Лесик (фото: wikipedia.org)

В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна співак Юлік, який також поширив інформацію від Панчишин, зазначив, що хвилюється за Лесика.

"Я стурбований, і дізнаюсь новини так само як і кожен з вас. Зараз головне - допомогти Лесику, зібрати кошти на операцію, щоб він був здоровий", - сказав артист.

Що сталося з Лесиком

5 грудня 2024 року з'явилася інформація про те, що у зірки гурту DZIDZIO зупинилося серце, він дивом вижив. Це сталося під час концерту Наталії Бучинської.

"Його виступ був сольним. Саме під час виконання другої пісні, у нього стався серцевий напад. Я досі не знаю діагнозу, це напевно краще знає його дружина чи лікарі. Далі все було дуже швидко. Лесика реанімували медики, а я завершувала концерт. Моя команда постійно була на звʼязку і ми безперервно інформували зал про стан речей", - казала співачка.

А згодом стан Лесика прокоментував його син Олег. Тоді він казав, що артист "говорить короткими фразами" і вже впізнає рідних та друзів.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Facebook Панчишин, ексклюзивний коментар Юліка.

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