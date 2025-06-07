"Отруїли": близькі музиканта Лесика розкрили шокуючі деталі про його стан після зупинки серця
З'явилася нова інформація про стан музиканта Лесика (Олега) Турка. Співзасновник та колишній учасник гурту DZIDZIO переніс зупинку серця, йому стало зле просто на сцені. І зараз виявилося, що в цій ситуації є чимало таємниць.
Що сталося з Лесиком та чому він нині потребує допомоги, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Інформація про отруєння
"Друзі, є речі, про які страшно думати, не те, що говорити. Проте, я мушу. Бо мовчання - теж вибір. Але не мій У грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть. Офіційно - зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини", - написала подруга Лесика, журналістка Марія Панчишин.
"Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті - могти ще й очорнити. Лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто вижив - а й почав повноцінно повертатись до життя. Та нас спіткала ще одна біда", - додала вона.
Нещодавно ж, коли музикант проходив плановий огляд, виявилося, що "організм не витримав такої дози токсичних речовин". Тому у Лесика, зі слів Панчишин, почався стеноз аортального клапана. І нині йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів.
Допис Панчишин (скріншот)
Допомогти Лесику можна так:
- Збір коштів, який відкрили Radio UA Chicago
- "Банка" для збору, яку відкрила дружина музиканта Ірина Турко
- Або ж за номером картки "банки" - 4441 1111 2927 0447.
"Лесик - не просто класний музикант і хороша людина. Він патріот - пішов на фронт з першого дня повномасштабної війни, не маючи до цього особливого здоровʼя. А ще Лесик дуже багато вже натерпівся. Занадто багато, як для однієї людини… Тому вірю - він житиме - довго, щасливо - і, нарешті, спокійно", - резюмувала Марія.
Олег Лесик (фото: wikipedia.org)
В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна співак Юлік, який також поширив інформацію від Панчишин, зазначив, що хвилюється за Лесика.
"Я стурбований, і дізнаюсь новини так само як і кожен з вас. Зараз головне - допомогти Лесику, зібрати кошти на операцію, щоб він був здоровий", - сказав артист.
Що сталося з Лесиком
5 грудня 2024 року з'явилася інформація про те, що у зірки гурту DZIDZIO зупинилося серце, він дивом вижив. Це сталося під час концерту Наталії Бучинської.
"Його виступ був сольним. Саме під час виконання другої пісні, у нього стався серцевий напад. Я досі не знаю діагнозу, це напевно краще знає його дружина чи лікарі. Далі все було дуже швидко. Лесика реанімували медики, а я завершувала концерт. Моя команда постійно була на звʼязку і ми безперервно інформували зал про стан речей", - казала співачка.
А згодом стан Лесика прокоментував його син Олег. Тоді він казав, що артист "говорить короткими фразами" і вже впізнає рідних та друзів.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Facebook Панчишин, ексклюзивний коментар Юліка.