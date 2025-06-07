"Отруїли": близькі музиканта Лесика розкрили шокуючі деталі про його стан після зупинки серця

З'явилася нова інформація про стан музиканта Лесика (Олега) Турка. Співзасновник та колишній учасник гурту DZIDZIO переніс зупинку серця , йому стало зле просто на сцені. І зараз виявилося, що в цій ситуації є чимало таємниць.

Інформація про отруєння

"Друзі, є речі, про які страшно думати, не те, що говорити. Проте, я мушу. Бо мовчання - теж вибір. Але не мій У грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть. Офіційно - зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини", - написала подруга Лесика, журналістка Марія Панчишин.

"Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті - могти ще й очорнити. Лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто вижив - а й почав повноцінно повертатись до життя. Та нас спіткала ще одна біда", - додала вона.

Нещодавно ж, коли музикант проходив плановий огляд, виявилося, що "організм не витримав такої дози токсичних речовин". Тому у Лесика, зі слів Панчишин, почався стеноз аортального клапана. І нині йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів.

Допис Панчишин (скріншот)

Допомогти Лесику можна так:

Збір коштів, який відкрили Radio UA Chicago

"Банка" для збору, яку відкрила дружина музиканта Ірина Турко

Або ж за номером картки "банки" - 4441 1111 2927 0447.

"Лесик - не просто класний музикант і хороша людина. Він патріот - пішов на фронт з першого дня повномасштабної війни, не маючи до цього особливого здоровʼя. А ще Лесик дуже багато вже натерпівся. Занадто багато, як для однієї людини… Тому вірю - він житиме - довго, щасливо - і, нарешті, спокійно", - резюмувала Марія.

Олег Лесик (фото: wikipedia.org)

В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна співак Юлік, який також поширив інформацію від Панчишин, зазначив, що хвилюється за Лесика.

"Я стурбований, і дізнаюсь новини так само як і кожен з вас. Зараз головне - допомогти Лесику, зібрати кошти на операцію, щоб він був здоровий", - сказав артист.