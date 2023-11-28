Отруєння важкими металами: які симптоми і наслідки для здоров'я

В ГУР офіційно підтвердили, що дружину голови української військової розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Зараз вона проходить уже завершальний курс лікування. Поки у ГУР не розголошують, якою саме речовиною отруїли жінку.
Отруєння важкими металами може відбутись і у побуті. Про те, як людям розпізнати ознаки такого отруєння, та які це може мати наслідки для здоров'я, пише РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали: Центру громадського здоров'я, Аpteka 911, Аquanova.
Важкі метали у незначних концентраціях зустрічаються доволі часто. Вони є у ґрунті, воді та побутових предметах. Але оскільки у більшості випадків їхні дози мізерні, то вони не завдають шкоди здоров'ю.
Отруїтися людина може, надихавшись димом, що містить важкі метали, або вживши їх усередину - з їжею або напоєм. Зазвичай, у побутових умовах отруєння важкими металами трапляються доволі рідко.
Найчастіше у побуті зустрічаються ці метали:
Варто зазначити, що не всі вони є шкідливими. Зокрема, для нормального функціонування людського організму йому потрібна певна кількість заліза, міді, цинку.
Найчастіше це трапляється у наступних ситуаціях:
Симптоми можуть відрізнятися, все залежить від того, яким металом відбулося отруєння.
Симптоми при гострій формі отруєння:
При наявності таких симптомів треба обов'язково викликати швидку допомогу.
У разі постійної дії невеликих доз важких металів може відбувати хронічне отруєння. Його ознаками є:
Наслідки отруєння важкими металами можуть бути дуже різними. Це залежить від того, якою саме речовиною отруїлась людина, а також від дози цього токсину.
Тривалий вплив цих небезпечних речовин на організм людини може привести до розвитку раку, пошкодження органів, нервової системи, а в крайніх випадках, до смерті.
Вплив ртуті і свинцю може спровокувати розвиток аутоімунних захворювань, при яких імунна система людини атакує власні клітини. Це може привести до захворювання суглобів і хвороб, таких як ревматоїдний артрит, ниркова недостатність, захворювання кровоносної та нервової системи.
Експерти радять дотримуватись наступних рекомендацій, аби уникнути отруєння важкими металами:
Раніше ми писали про те, які токсичні речовини є у побутових речах.
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