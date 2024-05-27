Отруєння гарантовано. 5 продуктів, які ні в якому разі не можна брати на пляж чи пікнік

Які продукти можуть спричинити отруєння на природі

Американський лікар Джон Торрес з Колорадо пояснив, які продукти краще лишити дома, щоб уникнути харчового отруєння на природі.

Нарізки, які потребують охолодження

Якщо ви пакуєте бутерброди, приготовані з м’ясних делікатесів або м’ясних нарізок - таких як нарізана індичка, шинка, курка, ростбіф, салямі, бекон - їх потрібно охолоджувати, поки вони не будуть готові до вживання, каже Торрес. Незважаючи на те, що м’ясні делікатеси часто сушать і обробляють, щоб запобігти псуванню та зараженню, вони все ще можуть містити бактерії, які можуть викликати хворобу та швидке розмноження при високих температурах.

Свіжі салати

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, фрукти та овочі, заражені сальмонелою, кишковою паличкою, лістерією та іншими бактеріями, спричиняють значну частину харчових захворювань у США.

Миття продуктів може зменшити кількість, але не повністю знищити небезпечні бактерії, які люблять розмножуватися в теплих, більшості середовищ, наприклад, у герметичному контейнері з салатом на пляжі.

Будь-що на основі майонезу

"Картопляний салат на основі майонезу - це завжди одна з тих великих речей, які викликають багато проблем", - розказав доктор Торрес.

В ідеалі продукти на основі майонезу слід зберігати в холодильнику до подачі, каже Торрес.

Сире м'ясо

Страви приготовані на грилі - обожнюють всі. Але брати з собою купу сирого м’яса для гамбургерів або курки, які будуть знаходитися при різних температурах перед приготуванням барбекю, не найкраща ідея через ризик розмноження бактерій. Загалом Торрес рекомендує ніколи не приносити на пляж сире або необроблене м’ясо.

Попередньо нарізані фрукти

Попередньо нарізані фрукти сумно відомі тим, що містять харчові патогени, такі як сальмонела. До них входять персики, кавуни та дині.

Розрізання фрукта може перенести бактерії з поверхні фрукта в м’якоть, де вони можуть рости і розмножуватися, особливо в жарку пляжну погоду.

Нарізані фрукти також можуть швидше нагріватися і приваблювати комах, каже Торрес. Замість того, щоб купувати попередньо нарізані фрукти для вашої наступної подорожі на пляж, принесіть цілий продукт і наріжте його на пляжі - просто переконайтеся, що у вас чисті руки, а також використовуйте чистий ніж і обробну дошку.