Отримали серйозні травми і переломи. Двоє акторів випали з балкону під час вистави "Ромео та Джульєтта"

Під час театральної вистави "Ромео і Джульєтта", яка відбувалася в одному з угорських театрів, стався нещасний випадок, у результаті якого постраждали двоє акторів. Зараз вони перебувають у лікарні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт головного драматичного театру Будапешта.
Юлія Сас грала Джульєтту, а Лайош Отто Хорват - її батька, сеньйора Капулетті.
Артисти впали з декорацій балкона і "приземлилися" на поміст за лаштунками (падали назад).
Юлія Сас у виставі "Ромео і Джульєтта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)
Зараз вони перебувають у лікарні. Їхній стан важкий, проте стабільний.
На місці Юлії та Лайошу допомогли парамедики, а потім прооперували.
Через серйозні травми і переломи їхнє відновлення може зайняти місяці.
Юлія Сас у виставі "Ромео і Джульєтта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)
До слова, після того, що сталося, директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував, що подасть у відставку.
Однак Міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив його пропозицію.
А нещодавно вони разом відвідали артистів у лікарні.
"Завдяки професійній та якісній медичній допомозі стан Юлії Сас та Отто Лайоша Хорвата постійно покращується. Міністерство надає невідкладну екстрену допомогу обом артистам у цей важкий період", - зазначив міністр.
Янош Чак і Аттіла Віднянський вівідали акторів у лікарні (фото: instagram.com/csakjanosminiszter)
Нагадаємо, раніше Єфросініна присоромила Фаріон після інциденту з кримським студентом.