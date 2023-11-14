Отримали серйозні травми і переломи. Двоє акторів випали з балкону під час вистави "Ромео та Джульєтта"

Що відомо про інцидент

Юлія Сас грала Джульєтту, а Лайош Отто Хорват - її батька, сеньйора Капулетті.

Артисти впали з декорацій балкона і "приземлилися" на поміст за лаштунками (падали назад).

Юлія Сас у виставі "Ромео і Джульєтта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

Зараз вони перебувають у лікарні. Їхній стан важкий, проте стабільний.

На місці Юлії та Лайошу допомогли парамедики, а потім прооперували.

Через серйозні травми і переломи їхнє відновлення може зайняти місяці.

Юлія Сас у виставі "Ромео і Джульєтта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

До слова, після того, що сталося, директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував, що подасть у відставку.

Однак Міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив його пропозицію.

А нещодавно вони разом відвідали артистів у лікарні.

"Завдяки професійній та якісній медичній допомозі стан Юлії Сас та Отто Лайоша Хорвата постійно покращується. Міністерство надає невідкладну екстрену допомогу обом артистам у цей важкий період", - зазначив міністр.

Янош Чак і Аттіла Віднянський вівідали акторів у лікарні (фото: instagram.com/csakjanosminiszter)