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Отримали серйозні травми і переломи. Двоє акторів випали з балкону під час вистави "Ромео та Джульєтта"

Актори випали з балкону під час вистави Ромео та Джульєтта (фото: Hungary theatre)
Автор: Іванна Пашкевич

Під час театральної вистави "Ромео і Джульєтта", яка відбувалася в одному з угорських театрів, стався нещасний випадок, у результаті якого постраждали двоє акторів. Зараз вони перебувають у лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт головного драматичного театру Будапешта.

Що відомо про інцидент

Юлія Сас грала Джульєтту, а Лайош Отто Хорват - її батька, сеньйора Капулетті.

Артисти впали з декорацій балкона і "приземлилися" на поміст за лаштунками (падали назад).

Юлія Сас у виставі "Ромео і Джульєтта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

Зараз вони перебувають у лікарні. Їхній стан важкий, проте стабільний.

На місці Юлії та Лайошу допомогли парамедики, а потім прооперували.

Через серйозні травми і переломи їхнє відновлення може зайняти місяці.

Юлія Сас у виставі "Ромео і Джульєтта" (фото: instagram.com/dzzsulaja)

До слова, після того, що сталося, директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував, що подасть у відставку.

Однак Міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив його пропозицію.

А нещодавно вони разом відвідали артистів у лікарні.

"Завдяки професійній та якісній медичній допомозі стан Юлії Сас та Отто Лайоша Хорвата постійно покращується. Міністерство надає невідкладну екстрену допомогу обом артистам у цей важкий період", - зазначив міністр.

Янош Чак і Аттіла Віднянський вівідали акторів у лікарні (фото: instagram.com/csakjanosminiszter)

Нагадаємо, раніше Єфросініна присоромила Фаріон після інциденту з кримським студентом.

Також MELOVIN назвав свою невиліковну хворобу.

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