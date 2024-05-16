UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Отримаєте максимум користі": який продукт знижує ризик раку та уповільнює старіння

Чим корисна печінка для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навколо печінки завжди вирує багато обговорень та суперечок. Однак, такий продукт містить багато вітамінів, які необхідні для життя людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.

Чим корисна печінка

За словами експерта, всі види печінки мають більше вітамінів та мінералів, ніж звичайне м'ясо і більшість сухофруктів та овочів. Але печінка зовсім не містить клітковини.

Загалом печінка є чудовим джерелом:

  • вітаміну А, С
  • калію
  • фосфору
  • міді
  • заліза
  • вітамінів групи B, зокрема В12

"Якщо ви ще не додали печінку до свого раціону, то щиро раджу це зробити, шукайте смачні методи та рецепти її приготування, і ви будете смакувати і отримувати максимум користі", - розповіла Людмила Мітішинець.

Одна порція яловичої печінки забезпечує людський організм більше, ніж на 100% добової норми вітаміну А. А він своєю чергою знижує ризик раку грудей та сповільнює процес старіння.

Одна порція яловичої печінки містить 33 г біла у 110 г. Тому може забезпечити людський організм третиною добової норми білка. Який своєю чергою необхідний для будови м'язів, шкіри, кісток та допомагає довше відчувати ситість.

Також декілька порцій печінки в тиждень допомагають попередити та облегшити симптоми анемії.

Кому не можна їсти печінку

Не варто їсти печінку людям з підвищеним вмістом холестерину в крові. У 100 грамах печінки присутні 100 - 270 міліграмів холестерину. А його високий вміст може призвести до стенокардії, інфаркту міокарда, інсультів.

Також не рекомендовано їсти печінку людям з подагрою. У ній багато пуринів, що утворюють в організмі сечову кислоту.

 

Раніше ми повідомляли, що "робить" зі здорової людини хвору.

Також кардіолог розповідала, що люди повинні робити раз на місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
М'ясоЗдоров'я