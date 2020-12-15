На отремонтированном Шулявском мосту упали столбы: чуть не убили женщину

На отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. Дело в том, что на путепроводе упало сразу три электроопоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря.
Женщина опубликовала видео "столбопада". По словам Инги, ей очень повезло. Она увидела, как падает столб и резко затормозила.
На Шулявском мосту падают столбы
В комментариях украинцы отметили, что хорошо, что все обошлось.
Напомним, в прошлом году на ремонт Шулявского моста киевская власть выделила около одного миллиарда гривен.
Как мы ранее писали, в Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах.