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Отравление зарином: как защититься от химического оружия

Фото: Как защититься от химического оружия во время атаки (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вечером 11 апреля появилась информация от том, что оккупанты применили в Мариуполе химическое вещество против украинских защитников и гражданского населения. Источник, близкий к Минобороны Украины сообщил, что есть высокая вероятность того, что агрессор может применить химическое оружие.

Пострадавшие в Мариуполе жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. По словам специалистов, это могут быть симптомы отравления зарином.

Как защититься от боевого химического оружия типа зарин – читайте ниже.

Зарин — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Первые признаки поражения зарином:

• сужение зрачка

• затруднение дыхания

• выделения из носа

• заложенность в груди

• тошнота

• усиленное слюноотделение

Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.

Если же вы оказались в квартире:

• плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы

• заклейте щели в окнах бумагой или скотчем

• выключите бытовые приборы и газ

При эвакуации во время химической атаки или аварии следуйте следующим правилам:

• возьмите с собой аптечку

• оденетесь так, чтобы вся кожа была защищена

• скорее всего у вас нет противогаза, поэтому используйте ватно-марлевую повязку, смоченную водой или раствором соды

• покиньте помещение, используя лестницу

• не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи

• не пейте и не ешьте

Как оказать первую помощь

Первая помощь при отравлении зарином заключается в немедленной изоляции человека от источника поражения.

Его нужно также освободить от одежды и обработать слизистые: промыть глаза обычной водой либо слабым 1% раствором бикарбоната натрия.

Если зарин попал на кожу или одежду, используют слабый раствор щелочи для обезвреживания яда.

При этом волосы и ногти, зараженные зарином, необходимо незамедлительно состричь, чтобы уменьшить симптомы.

Если отравление произошло через рот, необходимо в срочном порядке промыть желудок. Для этого используют слабый щелочной раствор и дают выпить активированный уголь.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить химическую атаку зарином.

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химическая атакаХимическое оружие