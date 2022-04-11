Отравление зарином: как защититься от химического оружия

Вечером 11 апреля появилась информация от том, что оккупанты применили в Мариуполе химическое вещество против украинских защитников и гражданского населения. Источник, близкий к Минобороны Украины сообщил, что есть высокая вероятность того, что агрессор может применить химическое оружие.
Пострадавшие в Мариуполе жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. По словам специалистов, это могут быть симптомы отравления зарином.
Как защититься от боевого химического оружия типа зарин – читайте ниже.
Зарин — это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
• сужение зрачка
• затруднение дыхания
• выделения из носа
• заложенность в груди
• тошнота
• усиленное слюноотделение
Надежным местом защиты при химической атаке является убежище или укрытие.
• плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы
• заклейте щели в окнах бумагой или скотчем
• выключите бытовые приборы и газ
При эвакуации во время химической атаки или аварии следуйте следующим правилам:
• возьмите с собой аптечку
• оденетесь так, чтобы вся кожа была защищена
• скорее всего у вас нет противогаза, поэтому используйте ватно-марлевую повязку, смоченную водой или раствором соды
• покиньте помещение, используя лестницу
• не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи
• не пейте и не ешьте
Первая помощь при отравлении зарином заключается в немедленной изоляции человека от источника поражения.
Его нужно также освободить от одежды и обработать слизистые: промыть глаза обычной водой либо слабым 1% раствором бикарбоната натрия.
Если зарин попал на кожу или одежду, используют слабый раствор щелочи для обезвреживания яда.
При этом волосы и ногти, зараженные зарином, необходимо незамедлительно состричь, чтобы уменьшить симптомы.
Если отравление произошло через рот, необходимо в срочном порядке промыть желудок. Для этого используют слабый щелочной раствор и дают выпить активированный уголь.
Напомним, ранее мы писали о том, как определить химическую атаку зарином.