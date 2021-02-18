Отравление таблетками в школе: новые детали инцидента с восьмиклассницами в Умани

У следствия пока что две версии - девочки хотели заявить о себе и может быть привлечь внимание. Говорят, что у них были проблемы в отношениях с друзьями и возможно с мальчиками.

Также у них мог быть просто интерес, что же с ними произойдет. Этого тоже исключать нельзя, поскольку в сети набирает популярность смертельный челендж, который называется "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Преподаватели и школьные друзья девочек очень удивлены их поступком. Они не думали, что школьницы на такое способны.

Также говорят, что девушки к этому готовились заранее, поскольку таблетки они уже принесли с собой в школу.

"Девочки принесли таблетки, я не знаю, где они их покупали. Они подождали 5 минут, пока немного разойдутся из туалета. С ними была водичка, потому что они носят с собой и там выпили по 10 таблеток", - рассказала директор школы Татьяна Глущук.

Директрису на момент расследования инцидента отстранили от своих обязанностей.

В школе говорят, что девочки из благополучных семей и ни на каких учетах они не состояли. С ними в больнице находятся родители и психолог.

Отравление таблетками в школе (видео: YouTube)