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Отравление таблетками в школе: новые детали инцидента с восьмиклассницами в Умани

Автор: Роман Мирончук

В среду, 17 февраля, в Умани две восьмиклассницы наглотались спазмолитиков и попали в больницу. Одна выпила 10 таблеток, а другая - 12. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Чтобы выяснить причины случившегося, начала работать специальная комиссия.

Журналисты также попытались разобраться, в чем же было причина таких действий. Об этом говорится в сюжете ТСН.

У следствия пока что две версии - девочки хотели заявить о себе и может быть привлечь внимание. Говорят, что у них были проблемы в отношениях с друзьями и возможно с мальчиками.

Также у них мог быть просто интерес, что же с ними произойдет. Этого тоже исключать нельзя, поскольку в сети набирает популярность смертельный челендж, который называется "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Преподаватели и школьные друзья девочек очень удивлены их поступком. Они не думали, что школьницы на такое способны.

Также говорят, что девушки к этому готовились заранее, поскольку таблетки они уже принесли с собой в школу.

"Девочки принесли таблетки, я не знаю, где они их покупали. Они подождали 5 минут, пока немного разойдутся из туалета. С ними была водичка, потому что они носят с собой и там выпили по 10 таблеток", - рассказала директор школы Татьяна Глущук.

Директрису на момент расследования инцидента отстранили от своих обязанностей.

В школе говорят, что девочки из благополучных семей и ни на каких учетах они не состояли. С ними в больнице находятся родители и психолог.

Отравление таблетками в школе (видео: YouTube)

Сегодня, 18 февраля, в столичную больницу Охматдет попал 15-летний подросток, который также отравился спазмолитиками.

Напомним, первый случай отравления произошел 16 февраля в Боярке, Киевской области. Там 13-летняя и 12-летняя лицеистки выпили по 40 таблеток "Дротаверина". К сожалению старшая девочка умерла.

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