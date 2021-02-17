Отравление школьниц в Боярке: стали известные детали страшной трагедии

Видео, которое привлекло внимание лицеисток, было размещено в TikTok. В нем призывали попробовать известный медицинский препарат. На перемене девочки побежали в аптеку и купили "Дротаверин". Каждая приняла по 40 таблеток в школьном туалете. Якобы, чтобы проверить воздействие препарата на организм. Школьниц нашли без сознания одноклассницы и сразу позвали на помощь.

Медики, которые прибыли по вызову, констатировали смерть 13-летней лицеистки, а ее 12-летнюю подругу доставили в реанимацию. Там ей сделали промывание желудка. Сейчас у нее сильная интоксикация, она находится под присмотром врачей, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Полиция уже установила аптеку, в которой детям продали такое количество таблеток и провизора. Второй лицеистке повезло, так как перед тем, как отключиться, девочки успели написать сообщение своим одноклассницам и те быстро прибежали на помощь.

"Когда употребляли последнюю таблетку, написали сообщение своим одноклассницам о том, что они употребляют сороковую таблетку, после этого одноклассницы подбежали к помещению туалета и нашли там девочек. Одна уже потеряла сознание. Медики после того, как приехали, констатировали ее смерть. Вторая еще была в сознании, но в тяжелом состоянии", - рассказала старшая инспектор отдела коммуникации полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

Как сообщает "Украина 24", девочки учились неплохо, были общительны и открыты. Зачем им понадобился такой опасный и нелепый челлендж – неизвестно.

Одноклассницы рассказали, что в видео были призывы попробовать таблетки в большом количестве. У одной из лицеисток дома были проблемы с родителями и есть предположение, что она именно из-за них решила наглотаться таблеток.

"Они вообще дружные девочки, веселые, с ними всегда можно было пообщаться. По школе ходит такой слух, что у одной из девочек это из-за проблем в семье с родителями", - рассказала одна из одноклассниц.