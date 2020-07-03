Отравление в Кирилловке: почему и чем заболели дети на отдыхе

В курортной Кирилловке Запорожской области произошло массовое отравление. С двух баз отдыха скорые увозили отдыхающих с высокой температурой и другими симптомами. Большинство пострадавших – дети. У многих наблюдалась рвота и диарея.

Среди пострадавших – воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта", дети приехали с тренерами на базу на 10-дневные сборы 1 июля. До вечера юные спортсмены купались в море и бассейне, пообедали и поужинали в столовой, перекусили в кафе. Как сообщили дети, многие заболевшие ели пиццу. Об этом сообщает издание Strana.

К ночи отдыхающим стало плохо и до утра было госпитализировано 13 человек: 8 детей и 5 взрослых. В первую очередь всем сделали посев на COVID-19.

К вечеру 2 июля стало известно, что у всех заболевших – пищевое отравление и виной всему обычная окрошка.

"Окрошка – это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело", - рассказал директор лабораторного центра Александр Мащак.

Выяснилось, что база отдыха в 2020 году открылась незаконно и у нее отсутствуют разрешительные документы. Местные власти пообещали устроить проверки на всех базах отдыха в регионе, так как официально разрешения открыть детские лагеря не было. В Минздраве запретили их работу до 31 июля.

Однако в реальности лагеря работают и для того, чтобы принимать отдыхающих, придумывают различные уловки. Например, сбор спортивных секций. Это привело к тому, что дети отдыхают в лагерях нелегально, а учреждения никто не проверяет.

На данный момент на Азовском побережье таким образом начали работу уже десятки туристических баз и туда привозят детей на полуподпольный режим.

Напомним, ранее мы писали о том, что в курортной Кирилловке в срочном порядке проверят все базы отдыха.