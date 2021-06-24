Отравление в Харькове: сеть ресторанов отказала пострадавшим в компенсации

Жертвами сильного отравления в Харькове оказалось около сотни человек, в том числе и почти полтора десятка детей. Все пострадавшие накануне ели суши из ресторанов "Якитория" и "Мафия". Часть из них – сделали заказы с доставкой домой. Сеть ресторанов сразу начала оплачивать лечение людей, но потом отказала в компенсации.

Отравились всей компанией

Анна вместе с друзьями заказала доставку суши из "Якитории" вечером 15 июня. Симптомы отравления появились у всех шестерых на следующий день. Одну девушку забрали в больницу.

"Утром 16 июня было ощущение жжения в желудке, это были первые симптомы. Первые несколько дней температура тела до 39 градусов поднималась, потом упала до 35 градусов. Мы думали, что это простуда обычная, не предполагали отравление. Начали лечение от простуды, но состояние ухудшалось. Была рвота и другие симптомы отравления. Мы скооперировались с теми, с кем ели суши, пообщались и поняли, что у всех одинаковые симптомы. Поняли, что это отравление, плюс к тому, начали уже в соцсетях публиковать посты о том, что есть те, кто отравился", - рассказала Анна.

Ее госпитализировали позже других, но в анализах медики обнаружили сальмонеллез. Ее отвезли в Валки, так как в Харькове уже не было мест в больницах. В больницу к пострадавшим приехали представители руководства сети ресторанов, пообещали оплатить медикаменты, сказали отправлять чеки. А также пообещали выплатить компенсацию и моральный ущерб.

Руководство сети ресторанов пообещало оплатить все расходы

В полицию Анна обращаться не стала, так как руководство ресторана оплачивала частично лечение. После того как девушку выписали из больницы, она продолжила лечение дома. Ее выписали антибиотики и курс препаратов на 24 дня.

Но в ресторане оплачивать ее чеки отказались и сослались на то, что проверка ничего не обнаружила.

"Отправила чеки — остались без ответа, выплаты приостановили. До этого оплачивали, но не в полном размере. Моральной компенсации не будет. Сказали, что проверка ничего не обнаружила. Но сальмонелла из воздуха не берется. Безумные боли в желудке, не спишь, не ешь, не работаешь", - возмутилась пострадавшая.

Анна сейчас принимает антибиотики, медсестра приходит на дом и ставит капельницы. На лечение уже потрачено более трех тысяч гривен. А еще предстоит сдавать анализы и посещать врача. По словам девушки, в больницах городах есть пострадавшие, у которых ситуация еще хуже, чем у нее. Но выплаты остановили всем. Девушка предложила подать коллективный иск.

Что обнаружила проверка на самом деле

При проверке в ресторанах эпидемиологи обнаружили сальмонеллу в продуктах и на разделочных столах. Специалисты после проверки сообщили, что в заведениях полная антисанитария. У одного из работников нашли сальмонеллу, еще у шести – стафилококк.

"Что касается пищевых продуктов ... Нам удалось исследовать остатки пищевых продуктов, именно роллов, которые были заказаны домой. И все пять проб этих продуктов дали положительный результат на Salmonella enteritidis, это были преимущественно роллы, которые в своем составе имели яйца, мягкий сыр, рыбу, некоторые огурец, некоторые паштет, но превалировали омлет, рыба и мягкий сыр", - рассказала эпидемиолог Татьяна Карлова.