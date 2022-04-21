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Отравление азотной кислотой: эти важные правила могут спасти жизнь

Фото: Как избежать отравления азотной кислотой (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

Отравление азотной кислотой во время военных действий возможно, если снаряды попадут в цистерны с этим веществом. Недавно подобная ситуация произошла в Луганской области и пары азотной кислоты в сторону врага.

Однако медики напоминают важные правила для граждан, которые могут оказаться в такой ситуации. Эти советы могут спасти жизнь.

Азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и попадании на слизистые. Пары кислоты начинают быстро поражать внутренние органы.

При попадании малых доз азотной кислоты на слизистые дыхательных путей, возникают признаки бронхита и начинает кружиться голова.

От большой дозы азотной кислоты отекают легкие, и человек может умереть от удушья. Если пары или кислота попадает в глаза, начинается конъюнктивит и отмирание роговицы. Это приводит к потере зрения.

Как минимизировать поражение азотной кислотой

Чтобы защититься от этого химического вещества, нужно в первую очередь, спрятаться в помещении, если вы в это время находились на открытом пространстве.

Если вы находитесь в помещении, то закройте немедленно все окна, двери. Желательно завесить оконные и дверные проемы тканью, которая смочена в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса.

Если вы были в укрытии – оставайтесь там до официального сообщения властей о дальнейшем плане действий.

Очень важно защитить дыхательные пути от паров азотной кислоты. Лучший способ – надеть респиратор, если он у вас есть.

На какую б часть тела не попала азотная кислота, в глаза, на кожу или же вы дышали парами ядовитого вещества – немедленно промойте пораженные места большим количеством воды.

Напомним, ранее мы писали о том, как действовать при отравлении зарином.

А также мы рассказывали о том, какой должен быть алгоритм действий при отравлении фосфором.

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