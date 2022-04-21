Отравление азотной кислотой: эти важные правила могут спасти жизнь

Азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и попадании на слизистые. Пары кислоты начинают быстро поражать внутренние органы.

При попадании малых доз азотной кислоты на слизистые дыхательных путей, возникают признаки бронхита и начинает кружиться голова.

От большой дозы азотной кислоты отекают легкие, и человек может умереть от удушья. Если пары или кислота попадает в глаза, начинается конъюнктивит и отмирание роговицы. Это приводит к потере зрения.

Как минимизировать поражение азотной кислотой

Чтобы защититься от этого химического вещества, нужно в первую очередь, спрятаться в помещении, если вы в это время находились на открытом пространстве.

Если вы находитесь в помещении, то закройте немедленно все окна, двери. Желательно завесить оконные и дверные проемы тканью, которая смочена в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса.

Если вы были в укрытии – оставайтесь там до официального сообщения властей о дальнейшем плане действий.

Очень важно защитить дыхательные пути от паров азотной кислоты. Лучший способ – надеть респиратор, если он у вас есть.

На какую б часть тела не попала азотная кислота, в глаза, на кожу или же вы дышали парами ядовитого вещества – немедленно промойте пораженные места большим количеством воды.