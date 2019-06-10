Отравились почти 30 детей: появилась новая информация о детском лагере под Черновцами

В лагере отравились дети (Коллаж РБК-Украина)

В лагере, где отравились дети, провели тщательную проверку

В детском лагере "Буковинка", в селе Репужницы Черновицкой области, жертвами отравления стали 29 детей и двое взрослых. В воскресенье, 9 июня, отдыхающие почувствовали недомогание и стали жаловаться на боль в животе и рвоту.

Шестерых пострадавших детей госпитализировали в Кицманскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом – Ротавирусная инфекция, Гастроэнтероколит. Остальные детей забрали домой родители. Двое взрослых, которые также почувствовали симптомы отравления, уехали из лагеря домой.

В лагерь была направлена команда специалистов Главного управления Держпродспоживслужбы и государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр" МОЗ Украины для проведения санитарно-эпидемиологического расследования.

Как сообщили в пресс-службе Держпродспоживслужбе, в детском лагере были выявлены нарушения.

"Специалисты Главного управления по результатам проверки установили нарушения требований законодательства оператором мощности, а именно: нарушение требований по соблюдению температурного режима при хранении молока сгущенного, необходимость ремонта потолка, замены окон и дверей и оборудование их защитными сетками от насекомых", - сказано в сообщении пресс-службы.

У всех работников лагеря были взяты анализы, а также были отобраны пробы воды, готовых блюд и смыва. По результатам проверки были изъяты 75 упаковок сгущенного молока. Директор лагеря будет привлечен к ответственности за нарушения.

Чтобы избежать распространения острых кишечных инфекций, оставшихся детей в лагере перевели на индивидуальный питьевой режим и откорректировано меню. Дети находятся под постоянным наблюдением двух врачей-педиатров.

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