Относится к сезонным заболеваниям? Обнародованы неожиданные факты о Covid-19

Коронавирус 2020 может пройти повторно у одного и того же человека, поскольку относится к сезонным заболеваниям. Об этом заявила кандидат биологических наук Светлана Загородняя.

Некоторые исследования отмечают, что у человека, который перенес коронавирус, вырабатывается иммунитет и он не может заразиться повторно. Однако есть и другое мнение, передает "Сегодня".

"Вспышка может пойти повторно, потому что вирус относится к сезонным. Но уже на то время у нас будет получше алгоритм работы и диагностика больных. Я думаю, вторая волна будет проходить не так критично как сейчас", - прокомментировала кандидат.

Также эксперт отметила, что иммунитет начинает формироваться лишь на 10 день. Однако есть важный момент - насколько антитела способны к нейтрализации вируса, поскольку они могут вырабатываться, но при этом не защищать организм.

"Например, в Китае проанализировали 175 пациентов и у 30% антитела не нейтрализовали вирус. Есть неоднозначные данные по SARS-Cov-2 и их мало. Если сравнивать с близкими к нему SARS и MERS, то к SARS антитела существуют непродолжительное время. К MERS антитела более длительные и их обнаруживали через больший промежуток времени. Прошло мало времени, чтобы понять, как будет формироваться иммунитет именно к SARS-Cov-2", - прокомментировала Загородняя.

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