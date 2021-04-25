Такие отношения с партнером испортят жизнь: на какие звоночки нужно обратить внимание

Люди годами живут в сложных и токсичных отношениях и чувствуют себя несчастными. Потом приходится тратить несколько лет, чтобы оправиться после них и даже посещать психологов.

На что нужно обратить внимание в поведении партнера с самого начала отношений, рассказали в материале издания Elle.

Паразитирование за счет другого

Вы день и ночь работаете над отношениями, несете в дом каждую копейку, а ваш партнер при этом абсолютно доволен жизнью – он развлекается, строит карьеру и воплощает свои детские мечты. В такой ситуации стоит проверить – ваш партнер живет с вами или ему просто удобно в тех условиях, которые вы создали.

Сообщите, что уходите с высокооплачиваемой должности или предупредите, что теперь перестанете заниматься домашними хлопотами, пока ваш партнер отдыхает. Его реакция на потерю комфорта и станет ответом на ваш вопрос.

Постоянные ссоры и насмешки

Часто мы оправдываем обидные насмешки тем, что у человека своеобразное чувство юмора. Даже в тех случаях, когда эти жестокие шутки и ссоры отравляют жизнь и портят настроение ежедневно, несмотря на ваши просьбы.

Это точный сигнал токсичных отношений. Нейрофизиологи выяснили, что постоянный стресс приводит к повышенной выработке двух белков, а те в свою очередь вызывают воспаления и нарушение обмена веществ. Постоянное выяснение отношений может довести до депрессии, сердечных болезней и даже онкологии.

Невозможность обсудить проблемы

Партнер даже не хочет слушать о том, чтобы что-то изменить. Это сигнал о том, что ему комфортно. Но если вы чувствуете, что проблемы есть, и их нужно решать, то это знак того, что в ваших отношениях отсутствует гармония. Потому что комфортно и спокойно только одному человеку.

Ненависть к себе и ощущение несчастья

Последствие токсичного отношения – недовольство собой. Если рядом находится человек, который недооценивает, упрекает, унижает и не уважает, то рано иди поздно в голову приходит мысль, что он прав.

Иногда психика подает четкие сигналы о том, что мы находимся на пути к катастрофе. Так девушки, которые страдают от анорексии на нервной почве, признаются, что слышат внутренний голос, который их направляет. И именно этот голос мешает им выздороветь. Психологи выяснили, что этот внутренний голос говорит с ними об отношениях с близким человеком, так как чаще всего токсичные отношения становятся причиной анорексии.

Невозможность думать о совместном будущем

Залог хороших и стабильных отношений – это чувство уверенности в партнере. Даже если вы живете с человеком, который остался без работы, но вы можете с ним строить совместные планы и планировать будущее.

В токсичных отношениях обычно все иначе: вас связывает не будущее, и даже не настоящее, а прошлое. А вы пытаетесь найти оправдание в том, что происходило несколько лет назад. Если задумываться над будущим неловко или страшно – это сигнал о том, что отношения отравляют вам жизнь.

Манипуляции

Страх остаться одному не выпускает человека из токсичных отношений, даже если он сам понял, что зашел в тупик. Именно из-за страха люди продолжают жить с партнерами, которые разрушают их личность. А вот партнер часто знает об этом страхе и умело им манипулирует – чем сильнее ваша зависимость от партнера, тем наглее и эгоистичнее он будет себя вести.