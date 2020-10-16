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Как отличить симптомы COVID-19 от синусита: ключевые нюансы

Автор: Владимир Костырин

Врачи назвали ключевые различия между коронавирусом и инфекцией носовых пазух

С началом осеннего сезона простуды и гриппа инфекции носовых пазух, которые могут последовать за этими заболеваниями, становятся все более распространенными. Причем во время пандемии внезапный насморк и головную боль вполне возможно "списать" на коронавирус, а не на синусит. И наоборот.

Врачи объяснили, как можно разобраться в причинах недуга и правильно понять симптомы. Об этом передает Prevention.

Что такое инфекция носовых пазух - синусит

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что инфекция носовых пазух, также известная как синусит, возникает, когда жидкость накапливается в носовых пазухах. Соответственно микробов становится больше.

По данным CDC, большинство инфекций носовых пазух вызывают вирусы, но бактерии также способны вызывать некоторые синуситы.

Что может повысить риск заражения носовых пазух

  • Предыдущая простуда
  • Сезонная аллергия
  • Курение и пассивное курение
  • Структурные проблемы в носовых пазухах, например наросты на слизистой носа или носовых пазухах
  • Слабая иммунная система или прием препаратов, ослабляющих иммунитет

Какие наиболее распространенные симптомы синусита

  • Насморк
  • Заложенность носа
  • Лицевая боль или давление
  • Головная боль
  • Слизь стекает по горлу (постназальное выделение)
  • Больное горло
  • Кашель
  • Неприятный запах изо рта

Каковы симптомы COVID-19

  • Лихорадка или озноб
  • Кашель
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Усталость
  • Боли в мышцах или теле
  • Головная боль
  • Новая потеря вкуса или запаха
  • Больное горло
  • Заложенность носа или насморк
  • Тошнота или рвота
  • Диарея

Как же отличить симптомы коронавируса от синусита

Медики признают, что ввиду схожести многих симптомов COVID-19 и инфекции носовых пазух поставить точный диагноз по ним может быть не просто как для пациента, так и для врача.

Доктор медицины, директор по ринологии Mass Eye and Ear Эрик Х. Холбрук отметил, что наиболее явные симптомы инфекции носовых пазух также включают заложенность носа, носовой дренаж и снижение обоняния.

"Инфекция носовых пазух часто вызывает сильную боль в щеках и во лбу. Обычно это выше шеи", - говорит доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям и профессор медицинского факультета Университета Вандербильта Уильям Шаффнер. Но в некоторых случаях дренаж из носа вниз по задней стенке глотки может вызвать кашель у некоторых пациентов.

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Специалисты резюмируют, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

"Новое появление этих симптомов должно вызывать подозрение на COVID-19, и пациенты должны изолировать себя до тех пор, пока они не обратятся в свою первичную медицинскую помощь за дополнительными инструкциями", - говорит доктор Холбрук.

Доктор медицины, доцент Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Мишель Далла Пьяцца подчеркнула, что учитывая совпадение симптомов, единственный способ с уверенностью определить причину - это провести тестирование на COVID-19, а также на другие вирусы.

Ранее сообщалось, что медик назвал главное отличие коронавируса и гриппа от сезонной аллергии.

Также мы писали о том, что недавно ученые назвали новые симптомы коронавируса, которые появляются не у всех.

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