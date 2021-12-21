Как отличить "Омикрон" от простуды: врач назвал уникальные симптомы
Некоторые симптомы "Омикрона" можно поначалу перепутать с признаками обычной простуды, особо актуальной с наступлением холодного сезона года. Как же их отличить? Врач в Великобритании, где новый вариант COVID-19 распространяется "со скоростью лесного пожара", назвал уникальные характеристики штамма.
Об этом передает британское издание Express.
Как признает доктор Амир Хан, на самом деле простого способа отличить простудные симптомы от коронавируса - нет: "Это действительно сложно".
Однако в профиле симптомов варианта "Омикрон" есть некоторые уникальные особенности. Так, по словам врача, растет число сообщений о "першении в горле и мышечных болях" от людей, инфицированных новым штаммом.
Эти симптомы не подпадают под классические три симптома - потеря обоняния / аппетита, кашель и лихорадка - связанных с предыдущими штаммами COVID-19.
"Только в 50 процентах случаев сообщают о первоначальных симптомах", - сказал он.
Что рекомендует доктор
В случае появлений симптомов, похожих на простуду - насморк или головная боль - медик рекомендует сделать ПЦР-тест на коронавирус и дожидаться результатов, самоизолировавшись, словно вы действительно заражены.
"Относитесь к этому так, как будто вы "виновны до тех пор, пока не будет доказана невиновность"", - говорит он.
Рекомендация предположить, что симптомы простуды являются результатом инфицирования "Омикроном", последовали после первоначального анализа данных медицинского исследования о подтвержденных случаях заражения в Лондоне.
Так, анализ не обнаружил четких различий в ранних симптомах (через 3 дня после теста) между штаммами "Дельта" и "Омикрон". Более того, признаки, о которых сообщалось в исследовании, были в подавляющем большинстве случаев простудными:
- Насморк
- Головная боль
- Усталость (легкая или сильная)
- Чихание
- Больное горло.
Симптомы при штамме "Омикрон" и при простуде/гриппе:
- высокая температура: есть при "Омикроне", как и при гриппе, редко при простуде;
- усталость: иногда при "Омикроне" и простуде, есть при гриппе;
- кашель: есть при "Омикроне" и гриппе (обычно сухой), есть при простуде (легкий);
- чихание: нет при "Омикроне" и гриппе, есть при простуде;
- боли: иногда при "Омикроне", есть при простуде и гриппе;
- насморк или заложенный нос: редко при "Омикроне", есть при простуде, иногда при гриппе;
- больное горло: иногда при "Омикроне" и гриппе, есть при простуде;
- диарея: редко при "Омикроне", нет при простуде, иногда при гриппе (у детей);
- головная боль: иногда при "Омикроне", редко при простуде, есть при гриппе;
- одышка: иногда при "Омикроне", нет при простуде и гриппе.
Ранее сообщалось, что в Украине первый зараженный штаммом "Омикрон" уже выздоровел - в Минздраве отметили, что благодаря тому, что он был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно.
Напомним, перед этим в ВОЗ подтвердили, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее и заражает вакцинированных.