Как отличить "Омикрон" от простуды: врач назвал уникальные симптомы

Некоторые симптомы "Омикрона" можно поначалу перепутать с признаками обычной простуды, особо актуальной с наступлением холодного сезона года. Как же их отличить? Врач в Великобритании, где новый вариант COVID-19 распространяется "со скоростью лесного пожара", назвал уникальные характеристики штамма.

Как признает доктор Амир Хан, на самом деле простого способа отличить простудные симптомы от коронавируса - нет: "Это действительно сложно".

Однако в профиле симптомов варианта "Омикрон" есть некоторые уникальные особенности. Так, по словам врача, растет число сообщений о "першении в горле и мышечных болях" от людей, инфицированных новым штаммом.

Эти симптомы не подпадают под классические три симптома - потеря обоняния / аппетита, кашель и лихорадка - связанных с предыдущими штаммами COVID-19.

"Только в 50 процентах случаев сообщают о первоначальных симптомах", - сказал он.

Что рекомендует доктор

В случае появлений симптомов, похожих на простуду - насморк или головная боль - медик рекомендует сделать ПЦР-тест на коронавирус и дожидаться результатов, самоизолировавшись, словно вы действительно заражены.

"Относитесь к этому так, как будто вы "виновны до тех пор, пока не будет доказана невиновность"", - говорит он.

Рекомендация предположить, что симптомы простуды являются результатом инфицирования "Омикроном", последовали после первоначального анализа данных медицинского исследования о подтвержденных случаях заражения в Лондоне.

Так, анализ не обнаружил четких различий в ранних симптомах (через 3 дня после теста) между штаммами "Дельта" и "Омикрон". Более того, признаки, о которых сообщалось в исследовании, были в подавляющем большинстве случаев простудными:

Насморк

Головная боль

Усталость (легкая или сильная)

Чихание

Больное горло.

Симптомы при штамме "Омикрон" и при простуде/гриппе: