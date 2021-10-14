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Как отличить обычную простуду от гриппа: врачи назвали важные симптомы

Автор: Анна Шиканова

В мире существует более 200 различных вирусов, которые вызывают простуду. Взрослый человек может подхватить простуду два-три раза в год, дети – от четырех раз и более. В половине случаев заболевание вызывают риновирусы.

Как отличить вирусную инфекцию и простуду от гриппа, рассказали специалисты американской клиники Майо.

Симптомы гриппа и простуды

При заражении вирусом, который вызывает простуду, у больного через один-три дня появляются такие симптомы:

  • Насморк
  • Кашель
  • Чихание
  • Боль в горле
  • Головная боль
  • Заложенность носа
  • Небольшой жар
  • У детей – лихорадка

При гриппе симптомы появляются все одновременно, и болезнь развивается внезапно и быстро. Первыми признаками становятся:

  • Озноб
  • Боль и ломота в теле
  • Тремор
  • Головная боль
  • Головокружение
  • Высокая температура

В чем отличие

При обычной простуде человек может продолжать заниматься обычными повседневными делами. Грипп сопровождается сильной усталостью и слабостью, общим ухудшением самочувствия и не дает возможности выполнять даже легкие дела. Симптомы гриппа обычно намного тяжелее и дольше держатся.

Простуда возникает постепенно, а грипп может развиться в течение нескольких часов. При простуде может быть достаточно отдыха, сна и достаточного количества жидкости, чтобы быстро восстановиться.

Медики отмечают, что если к общим признакам простуды или гриппа добавляется постоянный кашель, потеря нюха и вкуса, проблемы с желудочно-кишечным трактом, то нужно обязательно сдать тест на коронавирус.

Напомним, ранее мы писали о том, как отличить простуду от коронавируса.

А также мы рассказывали о том, как не заболеть гриппом и ОРВИ.

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