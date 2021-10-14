Как отличить обычную простуду от гриппа: врачи назвали важные симптомы

Симптомы гриппа и простуды

При заражении вирусом, который вызывает простуду, у больного через один-три дня появляются такие симптомы:

Насморк

Кашель

Чихание

Боль в горле

Головная боль

Заложенность носа

Небольшой жар

У детей – лихорадка

При гриппе симптомы появляются все одновременно, и болезнь развивается внезапно и быстро. Первыми признаками становятся:

Озноб

Боль и ломота в теле

Тремор

Головная боль

Головокружение

Высокая температура

В чем отличие

При обычной простуде человек может продолжать заниматься обычными повседневными делами. Грипп сопровождается сильной усталостью и слабостью, общим ухудшением самочувствия и не дает возможности выполнять даже легкие дела. Симптомы гриппа обычно намного тяжелее и дольше держатся.

Простуда возникает постепенно, а грипп может развиться в течение нескольких часов. При простуде может быть достаточно отдыха, сна и достаточного количества жидкости, чтобы быстро восстановиться.

Медики отмечают, что если к общим признакам простуды или гриппа добавляется постоянный кашель, потеря нюха и вкуса, проблемы с желудочно-кишечным трактом, то нужно обязательно сдать тест на коронавирус.