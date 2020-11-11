Как отличить коронавирус от простуды, гриппа и аллергии: ключевые признаки

Коронавирус похож своими проявлениями с такими болезнями дыхательных путей, как простуда, грипп или аллергия. Но если внимательно оценить признаки заболевания, разница все же есть.

Врачи говорят, что важны не только сами симптомы, но и скорость их проявления, а также продолжительность, пишет uamedical.info.

COVID-19, грипп и простуда имеют разный инкубационный период

При инфицировании коронавирусом SARS-CoV-2 все происходит медленнее, чем при гриппе. В среднем COVID-19 проявляет себя через пять дней после попадания в организм. Но бывали случаи двухдневного и даже двухнедельного инкубационного периода коронавируса.

Грипп же поражает организм в течение 1-2 после контакта с патогеном. Но и проходит болезнь быстрее, чем COVID-19. Большинство пациентов выздоравливают менее чем за две недели, часто даже через несколько дней.

А в случае с коронавирусом болезнь может давать о себе знать еще долгое время. Некоторые пациенты жаловались на усталость, непрекращающийся кашель и головные боли, лихорадку, расстройства вкуса и запаха в течение еще нескольких недель после активной фазы болезни.

Простуда также проявляется быстро (1-2 дня), но симптомы появляются постепенно, как при коронавирусе. Кроме того, простудой тоже можно болеть дольше - до двух недель.

Проще всего отличить коронавирус от аллергии

Ведь аллергия поражает организм при контакте с аллергеном и, соответственно, удерживается пока мы подвергаемся его воздействию. Приступы обычно сезонны и связаны с цветением тех или иных растений.

Ключевые симптомы коронавируса

Напомним, что классические симптомы COVID-19 включают жар, головную боль, сухой постоянный кашель, усталость, боли в мышцах или теле, потерю запаха и вкуса, а также одышку.

Наиболее характерной чертой COVID-19 является потеря вкуса и запаха (около 40% пациентов).

Коронавирус также отличается высокой температурой и головной болью, которая сильнее, чем при простуде.

А вот заложенный нос скорее указывает на простуду. Зуд в глазах - это вероятнее всего аллергия.

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