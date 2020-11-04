Как отличить коронавирус от обычной простуды: три ключевых признака

Коронавирус по симптомам часто похож на обычное простудное заболевание, вызванное другой вирусной инфекцией. Но разница все же есть. Врачи рассказали, как понять, что у вас не ОРВИ, а COVID-19

По мнению британского специалиста Сары Джарвис, у ОРВИ и коронавируса много общего. Они оба очень контагиозные (заразны), начинаются в верхних дыхательных путях, передаются воздушно-капельным путем, пишет Ехpress.

Кроме того, заражение имеет ряд схожих физических симптомов:

повышается температура,

ломит тело,

может болеть голова,

возникает кашель.

Но есть и три признака, по которым можно отличить коронавирус от простуды:

При коронавирусе редко бывают насморк, заложенность носа или боль в горле (это признаки ОРВИ).

Если у вас появились такие симптомы, нет температуры, не утрачено обоняние, нет кашля, скорее всего - это не коронавирус.

"У большинства людей, страдающих COVID-19, развивается хотя бы один из этих симптомов - жар, кашель, потеря обоняния", - рассказала ученая про второй признак.

Также многие больные COVID-19 испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые "гораздо реже встречаются при простуде".

Но если заложенность носа, чихание и насморк не проходят в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и сделать тест на COVID.

Тем временем в Украине официально подтверждено 420 617 случаев коронавируса COVID-19. Из них 9 524 заражений были обнаружены за последние сутки (на 4 ноября 2020). Умерло за все время 7 731 человек, 176 404 человек выздоровели.

Ранее украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал, что делать после того, как вы переболели коронавирусом, и возможно ли заразиться повторно.