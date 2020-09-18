Как отличить коронавирус от гриппа: запомните все симптомы

Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами других вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. Перепутать признаки заболеваний очень легко, и при малейшем кашле и насморке люди начинают подозревать COVID-19.

Первые симптомы коронавируса, простуды, гриппа, сезонной аллергии и даже астмы – очень похожи. Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, чем отличаются все эти болезни и призвала в любом случае консультироваться с лечащим врачом.

Симптомы COVID-19

Повышенная температура тела

Сухой кашель

Усталость

Потеря вкуса и запаха

Немного реже бывают такие симптомы: одышка, боль в мышцах, боль в горле, диарея, заложенность носа, озноб и головная боль.

У некоторых людей симптомы бывают слабо выражены или практически незаметны. Но они заразны и могут передать вирус другим людям. В зоне риска находятся люди старше 60 лет и люди любого возраста с заболеваниями легких, сердца, диабетом или болезнями иммунной системы.

Симптомы гриппа

Болезнь проявляется резко

Высокая температура, озноб

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Усталость

Боль в горле

Насморк или заложенный нос

Боль в горле

Боль в мышцах или ломота в теле

Тошнота или диарея (чаще у детей)

Единственный симптом, который отличает COVID-19 от гриппа – это потеря ощущения вкуса и запаха. Также эксперты отмечают, что затрудненное дыхание при гриппе бывает редко.

Для установления точного диагноза необходимо провести тестирование, так как на основании внешних признаков точный диагноз поставить невозможно.

От гриппа существуют вакцины. Они не защищают на 100%, но при заражении пациент перенесет болезнь легко и без осложнений.

Также Супрун напомнила симптомы обычной простуды:

Симптомы проявляются постепенно

Заложенный нос

Головная боль

Боль в мышцах

Кашель, чихание

Повышение температуры тела до 37 -37,5

Симптомы сезонной аллергии

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Головная боль

Боль в горле

Усталость

Заложенность носа и насморк

Слезливость в глазах и зуд

При сезонной аллергии обычно нет повышения температуры, диареи, болей и ломоты в теле, тошноты и рвоты.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказал, сколько времени пациент с COVID-19 опасен для окружающих.

А также рассказывали о том, что медики заявили, что люди могут одновременно болеть коронавирусом и гриппом.