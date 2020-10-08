Как отличить коронавирус от гриппа: конкретные советы

Врачи рассказали, чем отличается коронавирус от гриппа
Наступил осенний сезон, а с ним и всплеск респираторных заболеваний. Пандемия коронавируса продолжается и все чаще человека, ощущающего недомогание, волнует вопрос, как отличить COVID-19 от гриппа.
У этих двух инфекций есть очень похожие симптомы, но есть и ощутимые отличия. На вопрос, как отличить сезонный грипп от коронавируса ответил американский доктор в колонке, опубликованной на Rewiew Times.
Первым существенным отличием гриппа и коронавируса является то, что симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале вы можете почувствовать легкое недомогание и слабость, а уже через время ощутите на себе новые симптомы.
Симптомы COVID-19
Симптомы гриппа
Доктор дал самые главные рекомендации, как обезопасить себя от инфекций. Самое главное правило - старайтесь не ходить в места скопления людей. Если вы все-таки выходите - надевайте защитную маску, а по возвращению домой всегда мойте руки с мылом в течение 20 секунд.
Как мы писали ранее, больных COVID-19 харьковчан уже размещают в коридорах больницы.
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