Как отличить грипп от коронавируса: общие и различные симптомы

Чем грипп и коронавирус похожи

Как отмечают медики, коронавирус и грипп относятся к группе респираторных заболеваний. У них одинаковый способ заражения – вирус передается от человека к человеку при отсутствии соблюдения социальной дистанции.

Оба заболевания могут привести к развитию тяжелых осложнений и последствий, которые могут привести к летальному исходу.

Оба эти заболевания могут распространяться от человека к человеку еще до появления первых симптомов.

Единственный эффективный способ защититься от тяжелой формы гриппа или коронавируса – вакцинация.

Какие симптомы есть у этих заболеваний

Повышенная температура тела или ощущение лихорадки, озноба

Кашель

Повышенная усталость

Одышка и затрудненное дыхание

Боль в горле

Насморк и заложенность носа

Боль в мышцах

Головная боль

Рвота и диарея

Потеря вкуса и запаха

При легкой форме коронавируса симптомы могут быть выражены очень слабо или полностью отсутствовать.

Чем отличаются грипп и коронавирус

1. Причина возникновения гриппа – вирусы гриппа, причины возникновения COVID-19 – коронавирус.

2. Коронавирус распространяется намного быстрее.

3. Диагноз COVID-19 устанавливается только по результатам теста

4. COVID-19 может вызвать более серьезные осложнения и последствия.

5. Коронавирус может иметь более длительный бессимптомный период и быть заразным намного дольше, чем грипп.

Чем отличается грипп и коронавирус