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Как отличить грипп от коронавируса: общие и различные симптомы

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус и грипп имеют общие симптомы, но эти два заболевания отличаются. Поставить окончательный диагноз и назначить правильную схему лечения может только врач.

Какими симптомами грипп и коронавирус похожи, и чем отличаются, рассказали в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Чем грипп и коронавирус похожи

Как отмечают медики, коронавирус и грипп относятся к группе респираторных заболеваний. У них одинаковый способ заражения – вирус передается от человека к человеку при отсутствии соблюдения социальной дистанции.

Оба заболевания могут привести к развитию тяжелых осложнений и последствий, которые могут привести к летальному исходу.

Оба эти заболевания могут распространяться от человека к человеку еще до появления первых симптомов.

Единственный эффективный способ защититься от тяжелой формы гриппа или коронавируса – вакцинация.

Какие симптомы есть у этих заболеваний

  • Повышенная температура тела или ощущение лихорадки, озноба
  • Кашель
  • Повышенная усталость
  • Одышка и затрудненное дыхание
  • Боль в горле
  • Насморк и заложенность носа
  • Боль в мышцах
  • Головная боль
  • Рвота и диарея
  • Потеря вкуса и запаха

При легкой форме коронавируса симптомы могут быть выражены очень слабо или полностью отсутствовать.

Чем отличаются грипп и коронавирус

1. Причина возникновения гриппа – вирусы гриппа, причины возникновения COVID-19 – коронавирус.

2. Коронавирус распространяется намного быстрее.

3. Диагноз COVID-19 устанавливается только по результатам теста

4. COVID-19 может вызвать более серьезные осложнения и последствия.

5. Коронавирус может иметь более длительный бессимптомный период и быть заразным намного дольше, чем грипп.

Чем отличается грипп и коронавирус

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ.

А также рассказывали о том, что инфекционист предупредила об опасности эпидемии гриппа в этом году.

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