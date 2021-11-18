Как отличить грипп от коронавируса: общие и различные симптомы

Коронавирус и грипп имеют общие симптомы, но эти два заболевания отличаются. Поставить окончательный диагноз и назначить правильную схему лечения может только врач.
Какими симптомами грипп и коронавирус похожи, и чем отличаются, рассказали в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Как отмечают медики, коронавирус и грипп относятся к группе респираторных заболеваний. У них одинаковый способ заражения – вирус передается от человека к человеку при отсутствии соблюдения социальной дистанции.
Оба заболевания могут привести к развитию тяжелых осложнений и последствий, которые могут привести к летальному исходу.
Оба эти заболевания могут распространяться от человека к человеку еще до появления первых симптомов.
Единственный эффективный способ защититься от тяжелой формы гриппа или коронавируса – вакцинация.
При легкой форме коронавируса симптомы могут быть выражены очень слабо или полностью отсутствовать.
1. Причина возникновения гриппа – вирусы гриппа, причины возникновения COVID-19 – коронавирус.
2. Коронавирус распространяется намного быстрее.
3. Диагноз COVID-19 устанавливается только по результатам теста
4. COVID-19 может вызвать более серьезные осложнения и последствия.
5. Коронавирус может иметь более длительный бессимптомный период и быть заразным намного дольше, чем грипп.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ.
А также рассказывали о том, что инфекционист предупредила об опасности эпидемии гриппа в этом году.