Как отличить действенные лекарства от пустышки: врач дала полезные советы

С наступлением холодов украинцы чаще сталкиваются с острыми респираторными заболеваниями. При этом довольно часто бывает, когда людям продают неэффективные препараты.

Врач из Киева Дарья Ксендзюк рассказала, что нужно знать при покупке лекарств в программе "Головна тема" на телеканале "Україна".

Первое, на что нужно обратить внимание - это количество препаратов, которые выписал врач. Если диагностировано одно заболевание, то количество препаратов не должно превышать пяти. Это касается не всех, но очень многих заболеваний.

Как правило, врачи назначают на одну болезнь от 3 до 5 препаратов. Если же вам выписали больше лекарств, то есть большая вероятность того, что в рецепте есть препараты с недостаточно доказанной эффективностью.

Как отличить действенные лекарства от пустышки (видео: YouTube)

Эксперт подчеркнула, что препараты широкого спектра действия довольно часто оказываются малоэффективными. Обычно на таких лекарствах написано "Комплексный препарат" или "Комплексный противовирусный препарат".

Необходимо понимать, что препараты с высокой эффективностью не лечат от всех недугов. Также нужно внимательно смотреть на оформление лекарств. Яркая упаковка нередко свидетельствует о том, что лекарство малоэффективно.

Напомним, самое популярное в мире обезболивающее наносит непоправимый вред.

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