Отличается от других болезней: украинский медик назвал главную опасность COVID-19

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, какой показатель летальности наблюдается в Украине от COVID-19 и можно ли его сравнивать с другими болезнями. По его мнению, количество жертв коронавирусной инфекции может быть существенно выше и смотреть на статистический индекс смертности болезней просто неразумно. Об этом сообщает канал Минздрава Украины в Telegram.

"Опять-таки, с одной стороны летальность, показатель летальности при COVID-19 у нас вроде бы небольшой – вроде бы 1,9%, около 2%, но ситуация не в статистическом показателе летальности. Мы должны понимать, что туберкулезом или онкологией болеет 3-7% населения, а COVID-19 может заболеть и 70% населения. И общее число умерших будет не 7 тысяч в Украине, а будет 150-200 тысяч.

Врач также считает, что сравнивать заболеваемость коронавирусом с другими болезнями является манипуляцией.

"То есть сравнивать коронавирус с туберкулезом, онкологией, инсультами является манипуляцией, потому что количество людей, которые болеют другими болезнями гораздо меньше", – подчеркивает медик.

"Если заболеет 70% населения из 40 миллионов, 30 миллионов заболеет, 2% умрет, то, извините, показатель мертвых превысит все вместе взятые инсульты, инфаркты, туберкулезы, и другую заболеваемость не по процентному, а по абсолютному количеству людей", – отмечает медик.

Врач подчеркивает, что смертность в процентах действительно очень невысокая, однако в борьбе с коронавирусом важная каждая жизнь. Абсолютное число умерших при условии высокой заболеваемости может оказаться существенно выше.

Ранее в Минздраве заверили, что ситуация с числом кроватей для зараженных коронавирусом в стране контролируемая. У министерства есть понимание относительно увеличения числа коек для больных COVID-19.